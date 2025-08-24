Onde vai passar Bahia x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Topo

Bahia e Santos entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —para Bahia e Santos-SP) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Bahia quer ganhar mais uma para se aproximar dos três primeiros colocados. A equipe de Rogério Ceni vem de um triunfo por 2 a 1 contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Santos tenta se recuperar da derrota por 6 a 0 sofrida para o Vasco. O atropelo causou a demissão do técnico Cléber Xavier, que foi substituído por Juan Pablo Vojvoda. O argentino, porém, tem a estreia prevista para o duelo com o Fluminense, em 31 de agosto.

Matheus Bachi vai comandar o Peixe em Salvador. Para a partida, o auxiliar não poderá contar com Neymar, que está suspenso.

Bahia x Santos -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para Bahia e Santos-SP) e Premiere (pay-per-view)

