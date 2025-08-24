Oficial! Popó enfrenta campeão do BBB Diego Alemão na luta principal do FMS 7

O próximo desafio de Acelino Freitas nos ringues de boxe está oficialmente definido. Nesta semana, o evento 'Fight Music Show' confirmou que Popó protagonizará a luta principal da sétima edição do show contra o campeão do 'Big Brother Brasil 7' Diego Alemão. O confronto, anunciado pela própria organização (veja abaixo ou clique aqui), será disputado no dia 1º de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Tetracampeão mundial de boxe e prestes a completar 50 anos de idade, Popó se mantém ativo em duelos contra atletas veteranos e celebridades. Apesar do lastro vitorioso na nobre arte, o pugilista baiano parece não intimidar seu próximo adversário. Estreante no 'Fight Music Show', Diego Alemão provocou Acelino depois que o combate entre os dois se tornou oficial. Anteriormente, no início do mês, o ex-BBB já havia adiantado que mediria forças contra Popó, mas sem revelar os detalhes da disputa.

"Que venha o 'mão de pedra'! Acerta o queixo de pedra aqui! Manda ver! Vou te acertar também. Não sou o Bambam não. Minha honra não tem preço. Vou subir lá e vou encarar", disparou o ex-BBB, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Histórico de Popó no 'FMS'

Prestes a entrar em ação pela sétima vez sob a bandeira do Fight Music Show, Popó segue invicto na organização. Em sua primeira experiência, o veterano empatou com Whindersson Nunes. Nas três edições seguintes, o brasileiro não deu chances e nocauteou, respectivamente, Jose 'Pelé' Landi, Junior Dublê e Kleber 'Bambam'. Já nas duas mais recentes aparições, no 'FMS 5' e 'FMS 6', Acelino desbancou o também pugilista argentino Jorge 'El Chino' Miranda e o ator Duda Nagle - ambos na decisão unânime dos juízes.

