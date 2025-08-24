Topo

Esporte

O que falta para o São Paulo ter o 'verdadeiro' Lucas à disposição

Lucas comemora durante São Paulo x Atlético Nacional, duelo da Libertadores - Marcello Zambrana/AGIF
Lucas comemora durante São Paulo x Atlético Nacional, duelo da Libertadores Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

24/08/2025 05h30

O torcedor são-paulino e o próprio Lucas viviam a expectativa de ver o camisa 7 ser titular na Copa Libertadores, mas o atacante iniciou no banco e entrou na segunda etapa. Mas o que falta para que ele volte a ser titular?

O UOL apurou que o camisa 7 não possui nenhuma limitação física nos treinamentos. Ao contrário do que já aconteceu no passado, o atacante não tem dores, nem é poupado de parte das atividades.

Relacionadas

Print vazado no São Paulo acentua racha entre Morumbi x Barra Funda

São Paulo ainda pode ter o 'verdadeiro Lucas'? Comentaristas debatem

São Paulo bate meta na Libertadores e mira semifinal por plano de superávit

Lucas teria condição de iniciar o jogo contra o Atlético Nacional, mas Crespo avaliou que ele seria mais importante por 30 minutos do que começando o duelo. O entendimento é que no segundo tempo o adversário já estaria em uma intensidade mais baixa.

O treinador argentino voltou a pedir calma com o jogador após a classificação. Crespo chegou a dizer que Lucas ainda não é "o verdadeiro Lucas"

Falamos de ter paciência com Lucas. Eu sei, ele também. Ele quer jogar, mas a gente sabe que ainda não é o verdadeiro Lucas. Esperamos que volte a ser com o tempo. Vamos fazer com que volte à melhor forma. Ainda não tem. Foi muito tempo sem jogo. Vamos ter a possibilidade de ver como ele vai melhorar a condição técnica.

O entendimento do São Paulo é que falta apenas ritmo de jogo para que Lucas volte a brilhar. O jogador vem gradativamente passando a ter mais responsabilidades em campo, em matéria de ocupação de espaços, pressão e responsabilidade defensiva. Não há, porém, um prazo para que Lucas volte a ser "o verdadeiro".

Há também uma outra questão sobre a afirmação: a posição que consagrou Lucas foi a ponta, mas no esquema de Crespo ele não será esse atleta, pois o argentino joga sem extremos. O treinador pode utilizá-lo como meia ou como segundo atacante.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Lucas vive a expectativa de voltar a ser titular do São Paulo após lesão

Jejum do Vasco em casa pelo Brasileiro pode ser caminho para Corinthians se afastar do Z4

Palmeiras x Sport: veja onde assistir ao duelo pela 21ª rodada do Brasileirão

Santos também teve interino em último jogo na Fonte Nova; relembre

Botafogo joga em Caxias pela reabilitação e contra tabu antes de pegar Vasco na Copa do Brasil

Yago Dora: do sonho no futebol ao favoritismo no WSL Finals em Fiji

Sem Neymar, Santos tenta afugentar repeteco de campanha do rebaixamento

Seleção tem 1ª convocação com 'cara' de Ancelotti em testes para a Copa

Corinthians pode fechar rodada com 'aproveitamento de Z4'; entenda o motivo

A brasileira que se sentiu em casa, mas foi rival no Mundial de ginástica

Vasco x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão