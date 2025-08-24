O que falta para o São Paulo ter o 'verdadeiro' Lucas à disposição

O torcedor são-paulino e o próprio Lucas viviam a expectativa de ver o camisa 7 ser titular na Copa Libertadores, mas o atacante iniciou no banco e entrou na segunda etapa. Mas o que falta para que ele volte a ser titular?

O UOL apurou que o camisa 7 não possui nenhuma limitação física nos treinamentos. Ao contrário do que já aconteceu no passado, o atacante não tem dores, nem é poupado de parte das atividades.

Lucas teria condição de iniciar o jogo contra o Atlético Nacional, mas Crespo avaliou que ele seria mais importante por 30 minutos do que começando o duelo. O entendimento é que no segundo tempo o adversário já estaria em uma intensidade mais baixa.

O treinador argentino voltou a pedir calma com o jogador após a classificação. Crespo chegou a dizer que Lucas ainda não é "o verdadeiro Lucas"

Falamos de ter paciência com Lucas. Eu sei, ele também. Ele quer jogar, mas a gente sabe que ainda não é o verdadeiro Lucas. Esperamos que volte a ser com o tempo. Vamos fazer com que volte à melhor forma. Ainda não tem. Foi muito tempo sem jogo. Vamos ter a possibilidade de ver como ele vai melhorar a condição técnica.

O entendimento do São Paulo é que falta apenas ritmo de jogo para que Lucas volte a brilhar. O jogador vem gradativamente passando a ter mais responsabilidades em campo, em matéria de ocupação de espaços, pressão e responsabilidade defensiva. Não há, porém, um prazo para que Lucas volte a ser "o verdadeiro".

Há também uma outra questão sobre a afirmação: a posição que consagrou Lucas foi a ponta, mas no esquema de Crespo ele não será esse atleta, pois o argentino joga sem extremos. O treinador pode utilizá-lo como meia ou como segundo atacante.