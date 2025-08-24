Novo goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel soma apenas 4% dos jogos de Weverton na carreira

O Palmeiras anunciou na última terça-feira a contratação do goleiro Carlos Miguel, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra. No Verdão, o arqueiro terá a concorrência de Weverton e Marcelo Lomba.

Neste novo capítulo da carreira, Carlos Miguel busca se firmar para aumentar seu número de jogos como profissional. Ao todo, o goleiro de 26 anos soma apenas 36 partidas.

Apesar de formado nas categorias de base do Internacional, o atleta jogou pela primeira vez como profissional no Boa Esporte, em 2021, onde disputou 8 jogos pelo Campeonato Mineiro.

Manhã de preparação! ?? Com Jefté e Carlos Miguel, sábado de treino técnico visando o próximo confronto! ? ? https://t.co/hqHtuSFqUo pic.twitter.com/TbaUjHmiaw ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 23, 2025

Após a passagem no time mineiro, Carlos Miguel se transferiu para o Corinthians para disputar espaço com o consolidado Cássio. Em quatro temporadas pelo Timão, ele conseguiu se destacar e fez 25 jogos.

O goleiro chamou a atenção do futebol europeu e acertou sua ida ao Nottingham Forest no ano passado. No entanto, com a camisa do time inglês, Carlos Miguel não conseguiu espaço e entrou em campo apenas três vezes.

Concorrência de peso

Agora no Palmeiras, o goleiro terá que desbancar o experiente Weverton, titular da posição desde 2018. Apenas nesta temporada, o atleta de 37 anos soma mais jogos que Carlos Miguel em toda a carreira.

Em 2025, o titular do Palmeiras possui 47 aparições, 11 a mais que o novo reforço como profissional. Ao todo, são 910 partidas, com passagens também por Athletico-PR, Portuguesa, Botafogo-SP, América-RN, Oeste e Remo, além da Seleção Brasileira.

Assim, Carlos Miguel soma aproximadamente apenas 4% dos jogos de Weverton na carreira.

Jogos de Weverton

Palmeiras - 437 jogos

Athletico-PR - 303 jogos

Portuguesa - 105 jogos

Botafogo-SP- 22 jogos

América-RN - 16 jogos

Oeste - 18 jogos

Remo - 1

Seleção Brasileira - 8 jogos (6 pelas Olimpíadas)

Total: 910 jogos

Jogos de Carlos Miguel

Nottingham Forest - 3 jogos

Corinthians - 25 jogos

Boa Esporte - 8 jogos

Total: 36 jogos