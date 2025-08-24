Topo

Nos pênaltis, Santa Cruz bate Altos-PI e avança às quartas da Série D; veja confrontos da próxima fase

24/08/2025 20h13

O Santa Cruz está nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor do Arruda bateu o Altos-PI nos pênaltis por 3 a 1, após empate sem gols no tempo regulamentar. A partida foi disputada no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).

Com o resultado, o Santa Cruz encara o América-RN nas quartas de final. Como a equipe do Rio Grande do Norte fez melhor campanha, o jogo de volta será realizado na Arena América, em Parnamirim (RN). As datas do duelo ainda serão definidas. Por sua vez, o Altos-PI não tem mais partidas marcadas para o restante de 2025.

O jogo

O primeiro tempo foi truncado e nenhuma das equipes conseguiu criar chances claras de gol.

Na etapa complementar, o Altos quase abriu o placar aos nove minutos: Souza cruzou para Mandacaru, que chutou à direita do gol do Santa Cruz. Dez minutos depois, o Santa Cruz respondeu. Balotelli aproveitou escanteio cobrado por Willian e cabeceou na trave. Os mandantes pressionaram na reta final, mas não conseguiram marcar.

Nos pênaltis, o Santa Cruz levou a melhor, por 3 a 1. Apesar de João Pedro ter perdido, Renato, Geovany e Balotelli converteram suas cobranças. No Altos, Digão marcou, mas Esquerdinha, Jonathan e Leandro pararam no goleiro Rokenedy, que defendeu as três.

Confrontos da próxima fase da Série D

Esta fase da Série D define as equipes que subirão de divisão. Quem passar das quartas, está confirmado na Série C do Campeonato Brasileiro em 2026. As datas ainda serão decididas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os times na direita decidirão os confrontos em casa.

Veja abaixo os duelos:

Maranhão x ASA

Santa Cruz x América-RN

Goiatuba x Inter de Limeira

Cianorte x Barra-SC

Veja outros resultados da Série D neste domingo:

América-RN 0 x 0 Imperatriz (agg: 1-0)

Central 0 x 0 Maranhão (agg: 1-2)

*Resultados agregados entre parênteses.

