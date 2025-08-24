No tie-break, Brasil vira sobre a França e conquista vaga nas oitavas do Mundial de vôlei feminino

A Seleção Brasileira enfrentou a França, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Mundial de vôlei feminino, em Chiang Mai, na Tailândia. O Brasil venceu por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13.

Com o resultado, a Seleção Brasileira segue na liderança do grupo C, com seis pontos, 100% de aproveitamento na competição e vaga garantida nas oitavas de final. Por outro lado, a França conheceu sua primeira derrota e fica na vice-liderança da chave, com três pontos.

As duas equipes voltam à quadra nesta terça-feira, pela terceira rodada do Mundial, novamente em Chiang Mai. A Seleção Brasileira encara Porto Rico às 9h30 (de Brasília). Mais cedo, a França enfrenta a Grécia às 6 horas.

O primeiro set começou muito equilibrado, com as duas equipes alternando na liderança, até o Brasil abrir quatro pontos de vantagem. No entanto, a seleção francesa buscou a reação, virou e conseguiu fechar a parcial em 25 a 21.

No segundo set, o equilíbrio voltou a tomar conta da partida e nenhuma equipe abriu uma grande vantagem no placar. Na reta final, a França cresceu mais uma vez, não deu chances para o Brasil e venceu por 25 a 20.

Precisando vencer, a Seleção Brasileira melhorou no terceiro set e, após um início equilibrado, abriu cinco pontos de vantagem. O Brasil seguiu dominante, aumentou a liderança e não permitiu uma reação da França, até fechar a parcial em 25 a 15.

Embalado, o Brasil começou bem no quarto set e novamente abriu cinco pontos na liderança. As brasileiras administraram a vantagem e assumiram o controle da parcial. A equipe do técnico José Roberto Guimarães venceu por 25 a 17 e forçou o tie-break.

No set decisivo, após um começo equilibrado, a Seleção Brasileira aproveitou o melhor momento na partida e abriu três pontos na liderança. A França encostou no placar, mas, com tranquilidade, as brasileiras fecharam a parcial em 15 a 13 e conquistaram a vitória.

A ponteira Gabi foi o grande destaque do Brasil, com 18 pontos anotados. Do lado das francesas, a maior pontuadora foi a ponteira Héléna Cazaute, que marcou 20 pontos.