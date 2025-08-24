Topo

Esporte

Brasil fica em 6º nas 5 fitas no Mundial de Ginástica; China leva o ouro

Conjunto do Brasil celebra após apresentação no Mundial de Ginástica Rítmica - Wander Roberto / CBG
Conjunto do Brasil celebra após apresentação no Mundial de Ginástica Rítmica Imagem: Wander Roberto / CBG
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

24/08/2025 14h02

O Brasil cometeu falhas e ficou em sexto na disputa de cinco fitas no Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro. Em final realizada hoje (23), o conjunto verde-amarelo não conseguiu repetir a boa apresentação que teve no dia anterior e obteve apenas 22.850.

A medalha de ouro ficou com o conjunto da China, que conquistou 27.550 de pontuação. O Japão, com 26.650, ficou com a prata, enquanto Espanha, com 25.950, levou o bronze.

Relacionadas

A brasileira que se sentiu em casa, mas foi rival no Mundial de ginástica

Lesão em Paris impediu Brasil de mostrar sua evolução na ginástica rítmica

País tem maior resultado da história na ginástica rítmica com 'Evidências'

O time formado por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio cometeu erros, como queda de fita, que causaram perda de pontos. A série teve dificuldade de 10.500, com 5.350 de execução e 7.300 da parte artística, e uma penalidade de 0.30

Esse grupo de atletas já tinha alcançado um feito inédito para a ginástica do país nesta edição do Mundial. Elas conquistaram a medalha de prata no conjunto geral, em apresentações que levantaram o público presente à Arena 1, no Parque Olímpico.

Na disputa do conjunto geral, o Brasil conseguiu 27.400 na apresentação das cinco fitas, que teve a "brasilidade" como tema. Caso repetisse o desempenho, o grupo conseguiria a medalha de prata.

Chance de mais medalha

O conjunto brasileiro ainda pode ganhar medalha no Mundial hoje. A equipe de Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves vai disputar, ainda hoje, a final da série mista (3 bolas e 2 arcos).

Nesta apresentação, o time verde e amarelo é embalado por "Evidências", música que virou sucesso nas vozes de Chitãozinho & Xororó.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Transmissão ao vivo de Bahia x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

Raducanu vence Shibahara e tem primeira vitória no US Open desde 2021

Brasil fica em 6º nas 5 fitas no Mundial de Ginástica; China leva o ouro

Após prata inédita, brasileiras ficam em 6º na série de 5 fitas no Mundial de Ginástica Rítmica

Amanda Gutierrez fala em 'vacilo' do Palmeiras na derrota para o Cruzeiro

Vanessinha sobre lesão após vitória do Cruzeiro: 'Graças a Deus estou aqui'

Pan Jr: Brasil bate recorde, lidera em medalhas e tem 48 vagas para Lima 27

Após derrota na ida, Kaká mira virada do São Paulo sobre o Corinthians: "Ainda temos 90 minutos"

Filho de ex-campeão do UFC ataca lutador inconsciente com mais de 20 socos

Dayana Rodríguez minimiza vantagem do Corinthians sobre o São Paulo: " 2 a 0 não é nada"

Cruzeiro bate Palmeiras de virada e vai a final até com derrota em casa