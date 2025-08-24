Brasil fica em 6º nas 5 fitas no Mundial de Ginástica; China leva o ouro

O Brasil cometeu falhas e ficou em sexto na disputa de cinco fitas no Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro. Em final realizada hoje (23), o conjunto verde-amarelo não conseguiu repetir a boa apresentação que teve no dia anterior e obteve apenas 22.850.

A medalha de ouro ficou com o conjunto da China, que conquistou 27.550 de pontuação. O Japão, com 26.650, ficou com a prata, enquanto Espanha, com 25.950, levou o bronze.

O time formado por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio cometeu erros, como queda de fita, que causaram perda de pontos. A série teve dificuldade de 10.500, com 5.350 de execução e 7.300 da parte artística, e uma penalidade de 0.30

Esse grupo de atletas já tinha alcançado um feito inédito para a ginástica do país nesta edição do Mundial. Elas conquistaram a medalha de prata no conjunto geral, em apresentações que levantaram o público presente à Arena 1, no Parque Olímpico.

Na disputa do conjunto geral, o Brasil conseguiu 27.400 na apresentação das cinco fitas, que teve a "brasilidade" como tema. Caso repetisse o desempenho, o grupo conseguiria a medalha de prata.

Chance de mais medalha

O conjunto brasileiro ainda pode ganhar medalha no Mundial hoje. A equipe de Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves vai disputar, ainda hoje, a final da série mista (3 bolas e 2 arcos).

Nesta apresentação, o time verde e amarelo é embalado por "Evidências", música que virou sucesso nas vozes de Chitãozinho & Xororó.