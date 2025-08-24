Monique Busato é campeã do GP Longines

Neste domingo, Monique Hubner Busato, de 22 anos, montando RR Cornel du Lys, venceu o GP Longines - Troféu Perpétuo Jayme Loureiro Filho, prova a 1,60m. A competição chegou à sua 35ª edição na Sociedade Hípica Paulista, sendo o principal evento em recinto fechado da América Latina. Monique se tornou a quarta mulher a conquistar o título na história do GP.

Quatro conjuntos avançaram para a segunda e decisiva volta sem faltas. Monique e RR Cornel du Lys foram os únicos a repetir o percurso limpo, garantindo a vitória com o tempo de 49s41.

O vice-campeonato ficou com Raphael Machado Leite, montando Special Marathon Nina Blue M Secco. Ele teve uma falta na primeira volta, completou o segundo percurso sem faltas, em 43s51. Juliano Loureiro Carlos, com JP Kriska, ficou na terceira posição, também com uma falta na primeira volta e tempo de 45s21. O GP distribuiu R$ 1 milhão em premiação; Monique levou R$ 250 mil.

Com a conquista, Monique entrou para a história do Troféu Perpétuo Jayme Loureiro Filho. Desde 2019, os campeões que vencem três vezes garantem a posse definitiva do troféu.

"Este foi meu primeiro GP no Indoor aqui e também minha primeira classificação em um Grande Prêmio. Estou muito feliz, com certeza essa conquista vai ficar na minha memória por um bom tempo", disse Monique, que monta RR Cornel du Lys, um sela argentino de 11 anos, desde os 6. "Comprei o Cornel por indicação do Vitor Teixeira e, desde então, estamos desenvolvendo o conjunto", completou.

"Minha estratégia era realmente fazer mais um zero e esperar o resultado dos outros. Só queríamos garantir um percurso limpo e torcer para estar na foto. Graças a Deus, deu tudo certo. Sem dúvida, dedico essa vitória ao Vitor, ele é o responsável por tudo isso", concluiu.

Natural do Paraná, Monique é a quarta mulher a vencer o GP do Indoor. As anteriores foram Claudia Itajahy com Van Gogh (2000), Loisse Garcia (2007) e Karina Johannpeter (2009).

Vaga na Copa do Mundo

A disputa também foi válida como etapa seletiva para a Final da Copa do Mundo 2026, nos EUA, e como a 7ª de 11 etapas do ranking brasileiro Senior Top (rendimento máximo). Com o resultado, Raphael Leite assumiu a liderança do ranking, com 240 pontos. O atual campeão pan-americano Stephan Barcha, que terminou em 8º lugar neste GP, agora é o vice-líder, com 237 pontos. A próxima etapa será realizada entre 2 e 7 de setembro, durante os 90 anos do Clube Hípico de Santo Amaro (SP).