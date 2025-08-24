Marcos Antônio sente a coxa e deixa jogo do São Paulo ainda no primeiro tempo

O São Paulo ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. Neste domingo, o meio-campista Marcos Antônio sentiu dores na posterior da coxa esquerda e deixou o jogo contra o Atlético-MG, no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda no primeiro tempo.

O jogador jogou a bola para fora aos 41 minutos da etapa inicial, alegando um incômodo. Logo em seguida, ele caiu no gramado e pediu a substituição. Rodriguinho entrou em seu lugar.

A possível lesão é péssima para o São Paulo e para Marcos Antônio. O atleta de 25 anos está na pré-lista da Seleção Brasileira e vivia a expectativa de ser convocado por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira.

O meio-campista deve passar por exames nas próximas horas para entender a gravidade do problema. Se a contusão for confirmada, ele se junta a Luiz Gustavo, Calleri, Ryan, Oscar, Wendell, Arboleda e Alisson, também entregues ao DM. Isso sem contar com Lucas Moura, que seguirá um cronograma específico nos próximos dias.

O próximo compromisso do São Paulo será daqui a uma semana. No sábado, o time vai até Belo Horizonte para enfrentar o vice-líder Cruzeiro, no Mineirão. O embate, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, está agendado para as 21h (de Brasília).