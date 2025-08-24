Makhachev evita projetar luta contra Chimaev: "Não quero conflito entre nosso povo"

Depois de anunciar sua mudança para os meio-médios (77 kg) e ter a estreia confirmada contra Jack Della Maddalena, em disputa pelo cinturão da categoria, Islam Makhachev passou a ser questionado sobre um possível confronto futuro com Khamzat Chimaev - campeão peso-médio (84 kg) e, assim como ele, muçulmano nascido na Rússia. No entanto, o ex-campeão dos leves (70 kg) deixou claro que esse tipo de duelo não faz parte de seus planos no momento.

Em um vídeo publicado pelo canal 'Ushatayka', que registrou uma coletiva de imprensa concedida no Daguestão, Makhachev afirmou que prefere não fomentar discussões sobre um embate com Chimaev. Segundo ele, a intenção é evitar qualquer atrito entre membros da comunidade muçulmana representada no cenário internacional do MMA.

"Agora, respondendo a essa pergunta, não quero abrir a porta para nenhum conflito entre nosso povo. Veremos. Tenho uma luta difícil pela frente. Depois disso, veremos", declarou.

Foco no respeito

A postura cautelosa de Islam não é novidade. Quando ainda dominava a divisão dos leves, o russo já havia afirmado que não enfrentaria Belal Muhammad, também muçulmano praticante, caso este se mantivesse como campeão até 77 kg. Com a vitória de Jack Della Maddalena sobre Belal e a consequente troca de cinturão, Makhachev viu uma oportunidade clara de subir de categoria sem ir contra seus princípios.

