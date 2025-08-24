Topo

Lucas vive a expectativa de voltar a ser titular do São Paulo após lesão

24/08/2025 06h00

Lucas Moura vive a expectativa de, enfim, voltar a ser titular do São Paulo após se recuperar de uma lesão no joelho. O camisa 7, que vem sendo acionado no decorrer dos jogos pelo técnico Hernán Crespo, pode pintar como a grande novidade do Tricolor para o duelo deste domingo, contra o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão.

Lucas Moura voltou a atuar pelo São Paulo no último dia 9 de agosto, quando foi acionado nos minutos finais do duelo com o Vitória, depois de três meses de inatividade por causa de uma lesão ligamentar parcial e estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito.

O jogador passou por um tratamento conservador, porém, ao retornar às atividades com bola, continuou sentindo dores que o impediram de ficar à disposição novamente. Assim, o Departamento Médico do São Paulo optou por um procedimento mais invasivo, que foi uma injeção retrocapsular analgésica e anti-inflamatória na área dolorosa, guiada por ultrassom, realizada no dia 18 de julho.

Em menos de um mês desse procedimento, Lucas conseguiu voltar a jogar futebol, já soma quatro jogos consecutivos sendo acionado no segundo tempo e, agora, vive a expectativa de começar entre os titulares contra o Atlético-MG, até para readquirir ritmo de jogo.

As chances de o camisa 7 pintar como grande novidade do São Paulo neste domingo não são pequenas, já que o time titular vem de um jogo extremamente desgastante contra o Atlético Nacional, no meio de semana, e Hernán Crespo pode acabar optando por poupar alguns dos principais atletas do elenco.

O São Paulo é o atual sétimo colocado do Brasileirão, com 29 pontos, e pode entrar no G6 da competição neste final de semana. Para isso, precisará vencer o Atlético-MG e torcer por um tropeço do Mirassol, que enfrenta o Fortaleza, fora de casa.

