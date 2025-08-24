Lucas seguirá cronograma individualizado e desfalca São Paulo contra o Atlético-MG 

O atacante Lucas Moura voltou à lista de desfalques do São Paulo para o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo, no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

Segundo o clube, o jogador seguirá um cronograma individualizado para fortalecimento e controle de carga. Por esse motivo, não foi sequer relacionado para o jogo contra o Galo.

O camisa 7 vinha em processo de reabilitação após sofrer um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Ele, no entanto, entrou em campo nas últimas quatro partidas do Tricolor Paulista.

Um dos principais jogadores do São Paulo, Lucas vem sofrendo com problemas físicos na atual temporada. Ele atuou em apenas 17 dos 46 compromissos disputados pelo time em 2025. Com isso, o atleta se junta aos demais lesionados, Luiz Gustavo, Calleri, Ryan, Oscar, Wendell, Arboleda e Alisson entre os desfalques.

O Tricolor chega para o confronto contra o Atlético-MG embalado pela classificação às quartas de final da Libertadores. Além disso, o time paulista não é derrotado no Brasileirão há sete partidas.

A equipe engrenou após a chegada do técnico Hernán Crespo e ocupa oitava posição da tabela, com 29 pontos. Se vencer, pode entrar no G6.

O Atlético-MG, por sua vez, também vem de classificação sobre o Godoy Cruz na Copa Sul-Americana, mas busca uma reação no Brasileiro. O Galo está há duas rodadas sem vencer e caiu para o 11º lugar, com 24 pontos.