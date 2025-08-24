Lesão em Paris impediu Brasil de mostrar sua evolução na ginástica rítmica
"Tem um sentimento de redenção?", e a técnica Camila Ferezin balança a cabeça positivamente. A cena aconteceu logo após as apresentações do conjunto brasileiro no Mundial de Ginástica Rítmica, um ano após a frustração nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. No Rio de Janeiro, a sonhada medalha aconteceu, e as meninas colocaram a de prata no peito.
Na capital francesa, o time verde e amarelo se colocava como um dos candidatos ao pódio após a série mista, mas a lesão na panturrilha de Victoria Borges atrapalhou os planos. Ela foi ao tablado mesmo no sacrifício, mas as "leoas", como são conhecidas, ficaram em nono, o primeiro time fora da final.
A geração do Brasil mais vitoriosa da modalidade ficou longe do pódio e "encobriu" a evolução que vinha demonstrando naquele ciclo.
O que a gente passou em Paris foi muito triste. São muitos anos, muita dedicação... As meninas se concentram em Aracaju, deixam suas famílias, treinamos oito horas diariamente. Esse grupo tem duas ginastas no terceiro ciclo olímpico. O que aconteceu em Paris só serviu para nos fortalecer e melhorar onde precisávamos melhorar, não desistir.
Camila Ferezin
"Elas foram resilientes, ninguém soltou a mão de ninguém e, hoje, saímos honradas dentro de casa com essas coreografias, torcida conosco, até pela Déborah [Medrado] e a [Victoria] Borges. Não vejo a hora de encontrar com elas porque fizemos por elas também. Elas estavam nos Jogos de Paris, a Borges se lesionou naqueles segundos antes de entrar na quadra, e estávamos na briga por medalha. Só delas terem entrado e vivermos isso aqui é maravilhoso. Elas estão super felizes. Sonhamos muito com isso, que elas saíssem felizes dentro da quadra, e foi o que aconteceu", completou.
Na atual temporada, o Brasil já tinha subido ao topo do pódio no conjunto geral, simples e misto no World Challenge Cup de Portimão, e no conjunto geral na etapa da Copa do Mundo de Milão. Porém, agora, alcança o maior feito da modalidade, e no primeiro ano do ciclo para Los Angeles-2028.
Hoje, o conjunto disputa mais duas medalhas neste Mundial que está sendo realizado no Rio. Vai tentar os pódios nas cinco fitas e na série mista (três bolas e dois arcos), em finais que serão disputadas no último dia de competição.
Programação de domingo
- 11h às 11h35 - Final Arco (individual)
- 11h40 às 12h15 - Final Bola (individual)
- 12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas (conjunto)
- 14h às 14h35 - Final Maças (individual)
- 14h40 às 15h15 - Final Fita (individual)
- 15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos (conjunto)