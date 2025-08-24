Topo

Esporte

Lesão em Paris impediu Brasil de mostrar sua evolução na ginástica rítmica

Conjunto do Brasil em ação durante Mundial de Ginástica Rítmica - Mauro PIMENTEL / AFP
Conjunto do Brasil em ação durante Mundial de Ginástica Rítmica Imagem: Mauro PIMENTEL / AFP
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

24/08/2025 05h30

"Tem um sentimento de redenção?", e a técnica Camila Ferezin balança a cabeça positivamente. A cena aconteceu logo após as apresentações do conjunto brasileiro no Mundial de Ginástica Rítmica, um ano após a frustração nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. No Rio de Janeiro, a sonhada medalha aconteceu, e as meninas colocaram a de prata no peito.

Na capital francesa, o time verde e amarelo se colocava como um dos candidatos ao pódio após a série mista, mas a lesão na panturrilha de Victoria Borges atrapalhou os planos. Ela foi ao tablado mesmo no sacrifício, mas as "leoas", como são conhecidas, ficaram em nono, o primeiro time fora da final.

A geração do Brasil mais vitoriosa da modalidade ficou longe do pódio e "encobriu" a evolução que vinha demonstrando naquele ciclo.

O que a gente passou em Paris foi muito triste. São muitos anos, muita dedicação... As meninas se concentram em Aracaju, deixam suas famílias, treinamos oito horas diariamente. Esse grupo tem duas ginastas no terceiro ciclo olímpico. O que aconteceu em Paris só serviu para nos fortalecer e melhorar onde precisávamos melhorar, não desistir.
Camila Ferezin

"Elas foram resilientes, ninguém soltou a mão de ninguém e, hoje, saímos honradas dentro de casa com essas coreografias, torcida conosco, até pela Déborah [Medrado] e a [Victoria] Borges. Não vejo a hora de encontrar com elas porque fizemos por elas também. Elas estavam nos Jogos de Paris, a Borges se lesionou naqueles segundos antes de entrar na quadra, e estávamos na briga por medalha. Só delas terem entrado e vivermos isso aqui é maravilhoso. Elas estão super felizes. Sonhamos muito com isso, que elas saíssem felizes dentro da quadra, e foi o que aconteceu", completou.

Victoria Borges sendo consolada após a apresentação do conjunto do Brasil na classificatória da ginástica rítmica nas Olimpíadas de Paris - Mike Blake/Reuters - Mike Blake/Reuters
Victoria Borges sendo consolada após a apresentação do conjunto do Brasil na classificatória da ginástica rítmica nas Olimpíadas de Paris
Imagem: Mike Blake/Reuters

Na atual temporada, o Brasil já tinha subido ao topo do pódio no conjunto geral, simples e misto no World Challenge Cup de Portimão, e no conjunto geral na etapa da Copa do Mundo de Milão. Porém, agora, alcança o maior feito da modalidade, e no primeiro ano do ciclo para Los Angeles-2028.

Hoje, o conjunto disputa mais duas medalhas neste Mundial que está sendo realizado no Rio. Vai tentar os pódios nas cinco fitas e na série mista (três bolas e dois arcos), em finais que serão disputadas no último dia de competição.

Programação de domingo

  • 11h às 11h35 - Final Arco (individual)
  • 11h40 às 12h15 - Final Bola (individual)
  • 12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas (conjunto)
  • 14h às 14h35 - Final Maças (individual)
  • 14h40 às 15h15 - Final Fita (individual)
  • 15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos (conjunto)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Lucas vive a expectativa de voltar a ser titular do São Paulo após lesão

Jejum do Vasco em casa pelo Brasileiro pode ser caminho para Corinthians se afastar do Z4

Palmeiras x Sport: veja onde assistir ao duelo pela 21ª rodada do Brasileirão

Santos também teve interino em último jogo na Fonte Nova; relembre

Botafogo joga em Caxias pela reabilitação e contra tabu antes de pegar Vasco na Copa do Brasil

Yago Dora: do sonho no futebol ao favoritismo no WSL Finals em Fiji

Sem Neymar, Santos tenta afugentar repeteco de campanha do rebaixamento

Seleção tem 1ª convocação com 'cara' de Ancelotti em testes para a Copa

Corinthians pode fechar rodada com 'aproveitamento de Z4'; entenda o motivo

A brasileira que se sentiu em casa, mas foi rival no Mundial de ginástica

Vasco x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão