Topo

Esporte

Juventus marca no 2º tempo e vence o Parma na estreia do Italiano

24/08/2025 17h43

A Juventus venceu o Parma neste domingo, por 1 a 0, no Allianz Stadium, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Jonathan David marcou o gol da vitória dos donos da casa.

O time de Turim conquistou seus primeiros três pontos e se juntou a Roma, Cremonese, Como e Napoli como as equipes que venceram na estreia. Já o Parma termina a rodada na 18ª colocação.

A Juventus volta a campo no próximo domingo, quando visita o Genoa, no estádio Luigi Ferraris, pela segunda rodada do Italiano. O Parma joga um dia antes, contra a Atalanta, no estádio Ennio Tardini.

O jogo

A Juventus abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo. Após cobrar escanteio curto, Yildiz recebeu de volta, fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Jonathan David, que desviou de primeira e colocou o time mandante na frente.

Aos 38 minutos, Cambiasso recebeu o cartão vermelho e deixou o Parma com um jogador a menos. Logo depois, a Juventus se aproveitou e, após tabela com Yildiz, Vlahovic deu números finais à partida.

Veja os demais resultados do Italiano

  • Cagliari 1×1 Fiorentina

  • Como 2×0 Lazio

  • Atalanta 1×1 Pisa

