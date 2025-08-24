Estreante espanhol decide, e Botafogo vence o Juventude de virada
No primeiro jogo após a eliminação da Libertadores, o Botafogo venceu o Juventude, por 3 a 1, de virada, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Brasileirão.
O destaque foi o estreante Chris Ramos. Espanhol de 28 anos, ele fez dois gols e mostra que pode ser uma opção importante em um setor carente do Botafogo.
Antes, Batalla tinha aberto o placar para o Juventude. Alex Telles, de pênalti, empatou para o Botafogo, diante do time que o revelou.
Além de Chris Ramos, outro estreante no Botafogo foi o goleiro Neto, que também foi importante para salvar enquanto o jogo estava empatado.
O Botafogo chegou aos 32 pontos, mantendo a quinta posição.
Já o Juventude por pouco não saiu da zona de rebaixamento. Mas viu a vitória escapar e ficou nos 18 pontos, parando na 18ª posição.
Na próxima rodada, o Juventude visita o Ceará, sábado, às 16h. Já o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino, no mesmo dia, às 18h30.
Antes, o Botafogo tem o clássico com o Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, em São Januário.
Juventude começa melhor
O Botafogo precisava dar uma resposta após a eliminação nas oitavas da Libertadores, diante da LDU.
Mas o Juventude foi quem começou melhor. E parecia que emplacaria logo uma boa atuação diante de mais um adversário carioca — no jogo passado, venceu o Vasco.
O time da casa pressionou mais e conseguiu o gol em uma jogada de bola aérea. O cruzamento de Nenê foi certeiro. Batalla ganhou a batalha pelo alto e testou para o gol.
VAR em ação e empate
O gol foi um chacoalhão para o Botafogo, que reagiu após sair em desvantagem.
Mas a jogada que resultou no empate só deu certo porque o VAR interviu.
A chamada foi para checar um pisão de Wilker Ángel em Arthur Cabral. O lance não foi tão explícito, mas a câmera flagrou. Pênalti marcado.
Coube a Alex Telles, cria do Juventude e nascido em Caxias do Sul, empatar. Ele nem comemorou.
O goleiro estreante
Uma das mudanças que Davide Ancelotti fez no Botafogo foi no gol. John começou no banco, e Neto, contratação recente, ganhou a primeira chance.
Depois de anos na Europa, ele voltou mostrando serviço. Fez pelo menos duas boas defesas no segundo tempo, quase uma atrás da outra, evitando uma dor de cabeça grande para o time visitante.
Na primeira, Gabriel Verón pegou um chute forte de longe. Na segunda, foi Rafael Bilu quem arriscou. Neto desviou e a bola ainda explodiu no travessão.
O novo camisa 9 decide
O Botafogo se ressente muito da saída de Igor Jesus. Isso pode mudar, dependendo do que Chris Ramos fizer.
O espanhol de 28 anos estava no Cádiz, da segunda divisão da Espanha, e entrou aos 22 minutos do segundo tempo, no lugar de Joaquín Correa, um dos estrangeiros que não engrenaram ainda.
Àquela altura, o Botafogo tentava neutralizar a pressão do Juventude. O jogo estava muito aberto e ainda perigoso.
Já aos 38 minutos, em um momento crucial do jogo, Ramos fez o gol da virada. Um chute certeiro na entrada da área.
Quem disse que ele ficou satisfeito? Ramos ainda fez mais um, aos 47 minutos do segundo tempo, concluindo com sucesso um contra-ataque alvinegro quando o Juventude já estava no desespero.
O jogo ficou animado nos instantes finais. O Juventude teve um pênalti anulado porque houve impedimento antes.
Ao fim das contas, Ramos resolveu a parada e aliviou o Botafogo em um momento tenso na temporada. Não tinha jeito melhor de começar essa história.
Ficha técnica
Juventude 1 x 3 Botafogo
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data/Hora: 24/8/2025, às 18h30
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)
Assistentes: Neuza Ines Back e Luiz Alberto Andrini Nogueira
Cartões amarelos: Newton, Barboza (BOT)
Gols: Batalla, 29'/1ºT (1-0); Alex Telles, 38'/1ºT (1-1); Chris Ramos, 38'/2ºT (1-2) e 47'/2ºT (1-3)
Juventude: Jandrei, Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque (Giraldo), Jadson, Mandaca (Mateus Babi), Nenê (Gabriel Veron) e Batalla (Rafael Bilu); Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini
Botafogo: Neto, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton (Danilo), Marlon Freitas, Montoro (Santiago Rodríguez); Jeffinho (Matheus Martins), Correa (Chris Ramos) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.