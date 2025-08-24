Topo

Esporte

Julio César Chávez Jr. responderá em liberdade acusação de ligação ao narcotráfico

Hermosillo, México

24/08/2025 10h00

O boxeador Julio César Chávez Jr., filho do lendário Julio César Chávez, foi acusado, neste sábado, de suposto envolvimento com o crime organizado por contrabando de armas para o México, como parte de uma investigação sobre membros do Cartel de Sinaloa.

A decisão foi tomada por um juiz do estado de Sonora, no norte do país, que ordenou que Chávez Jr. fosse julgado em liberdade, por medidas de segurança, embora proibido de sair do México. O magistrado concedeu um prazo de três meses para a investigação complementar.

Chávez Jr. participou virtualmente da audiência em que as medidas foram anunciadas, do Centro Federal de Reintegração Social em Hermosillo, capital de Sonora, para onde foi levado na segunda-feira, após sua deportação dos Estados Unidos.

Segundo um dos advogados do pugilista, Rubén Benítez Álvarez, ele deverá ser liberado da prisão nas próximas horas para responder por "crime organizado, na forma de participação, sem liderança, em funções administrativas, na introdução clandestina de armas de fogo no México". Benítez Álvarez atribuiu as acusações do Ministério Público contra seu cliente a "especulações" e "lendas urbanas". Se for condenado, Chávez Jr. poderá pegar uma pena de prisão de quatro a oito anos.

O boxeador de 39 anos foi preso em 2 de julho, poucos dias após enfrentar o americano Jake Paul, por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) após fornecer informações fraudulentas em seu pedido de residência permanente nos Estados Unidos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Onde vai passar Oviedo x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Rafael Miranda e Intuição Método faturam o Clássico Hermès na Sociedade Hípica Paulista

Onde vai passar Bahia x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Julio César Chávez Jr. responderá em liberdade acusação de ligação ao narcotráfico

Diana Shnaider bate compatriota Ekaterina Alexandrova e levanta o título do WTA 500 de Monterrey

Com lesão nas costas, Paula Badosa 'troca' US Open por partida de tênis com Ronaldo Fenômeno

Veja como ficou o calendário do futebol brasileiro após a mudança da CBF

Brasileirão: assista aos gols dos jogos de sábado da 21ª rodada

Fulham x Manchester United: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Makhachev evita projetar luta contra Chimaev: "Não quero conflito entre nosso povo"

US Open começa com briga no topo e Fonseca e Bia precisando se provar