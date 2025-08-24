Topo

Johnny Walker celebra retorno triunfal no UFC Xangai após período de inatividade

24/08/2025 12h44

Johnny Walker chegou no UFC Xangai do último sábado (23) com a corda no pescoço. Em má fase, cotado como zebra e há mais de um ano sem competir profissionalmente, o brasileiro poderia complicar de vez sua situação no Ultimate em caso de nova derrota. Até por conta disso, dada as circunstâncias, a vitória impactante sobre Zhang Mingyang representou mais do que um simples retorno triunfal. Foi um verdadeiro alívio para o meio-pesado (93 kg) do Rio de Janeiro.

E prova disso veio instantes após o confronto. Em entrevista pós-luta à 'ESPN +' na transmissão americana, Johnny ressaltou a importância de voltar a vencer, mas frisou que, mesmo tendo o braço erguido, não conseguiu mostrar seu verdadeiro potencial - muito, segundo o próprio, por conta do período inativo. A última aparição do brasileiro no UFC havia sido em junho de 2024, quando acabou nocauteado por Volkan Oezdemir. De volta à coluna das vitórias, Walker se mantém no top 15 do ranking da categoria.

"Me sinto muito bem. Só preciso de um pouco mais de tempo para mostrar todo meu jogo. Foi um período longo sem lutar. Um ano, né? Estava um pouco tímido e não tão confiante. Por isso o abracei e coloquei para baixo. Minha queda não foi tão efetiva. Perdi um pouco do 'timing' de tudo. Quando começou o 2º round, comecei a me mover melhor, sentir mais a luta. Ele acertou bons golpes em mim, tomei meu tempo para me recuperar, uns cinco segundos. Foram golpes limpos. Tenho queixo, filhos da p***. Esse é o trabalho que eu amo", destacou o brasileiro.

Relembre como foi a luta

Assim que começou o combate, Johnny mergulhou nas pernas de Zhang, mas acabou caindo por baixo no centro do octógono. Em posição de vantagem, o chinês aproveitou para golpear no 'ground and pound', mas com cautela. Em seguida, Walker conseguiu se reerguer e colocar o duelo de pé novamente. O brasileiro conteve o ímpeto de Mingyang buscando o clinch e colocando o oponente de costas para a grade. Johnny tentou uma nova queda, mas acabou contragolpeado com uma cotovelada que o balançou.

Na volta do segundo assalto, os atletas trocaram chutes baixos no centro do cage. Caminhando para frente, Zhang usou e abusou das sequências de 'jab e direto' para acuar Johnny. Mas com um chute na panturrilha, o brasileiro fez Mingyang sentir e ir ao solo. Sentindo o bom momento, Walker 'ligou a metralhadora' e, com uma saraivada de golpes de cima para baixo, obrigou o árbitro a interromper o confronto.

