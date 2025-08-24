Topo

Esporte

Jejum do Vasco em casa pelo Brasileiro pode ser caminho para Corinthians se afastar do Z4

24/08/2025 06h00

O Corinthians volta a enfrentar o Vasco neste domingo, às 16h, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo direto importante para se afastar da zona de rebaixamento. Além da necessidade de pontuar, o histórico recente do Cruzmaltino como mandante dá ao Timão um componente a mais de confiança.

O Vasco não vence em casa no Brasileirão há quatro jogos ? pouco mais de três meses. Nesse período, empatou duas partidas (contra Atlético-MG e Grêmio) e perdeu outras duas (para Botafogo e Red Bull Bragantino). O último triunfo do Cruzmaltino como anfitrião ocorreu em 17 de maio, quando bateu o Fortaleza por 3 a 0.


No primeiro turno da competição, o Corinthians venceu o Vasco em casa por 3 a 0, com destaque para Memphis Depay e Yuri Alberto. Agora, o cenário é diferente: Memphis e Yuri estão fora por lesão e cirurgia, respectivamente, deixando o setor ofensivo do Alvinegro desfalcado.

Dorival Júnior terá que ajustar a equipe, apostando em nomes como Gui Negão, Kayke, Romero e Talles Magno para tentar repetir a intensidade ofensiva do primeiro turno, mesmo sem os protagonistas daquela vitória.

O Corinthians não sabe o que é vencer há seis rodadas e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - tem três a mais que o Vitória, time que abre o Z4.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Lucas vive a expectativa de voltar a ser titular do São Paulo após lesão

Jejum do Vasco em casa pelo Brasileiro pode ser caminho para Corinthians se afastar do Z4

Palmeiras x Sport: veja onde assistir ao duelo pela 21ª rodada do Brasileirão

Santos também teve interino em último jogo na Fonte Nova; relembre

Botafogo joga em Caxias pela reabilitação e contra tabu antes de pegar Vasco na Copa do Brasil

Yago Dora: do sonho no futebol ao favoritismo no WSL Finals em Fiji

Sem Neymar, Santos tenta afugentar repeteco de campanha do rebaixamento

Seleção tem 1ª convocação com 'cara' de Ancelotti em testes para a Copa

Corinthians pode fechar rodada com 'aproveitamento de Z4'; entenda o motivo

A brasileira que se sentiu em casa, mas foi rival no Mundial de ginástica

Vasco x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão