Jejum do Vasco em casa pelo Brasileiro pode ser caminho para Corinthians se afastar do Z4

O Corinthians volta a enfrentar o Vasco neste domingo, às 16h, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo direto importante para se afastar da zona de rebaixamento. Além da necessidade de pontuar, o histórico recente do Cruzmaltino como mandante dá ao Timão um componente a mais de confiança.

O Vasco não vence em casa no Brasileirão há quatro jogos ? pouco mais de três meses. Nesse período, empatou duas partidas (contra Atlético-MG e Grêmio) e perdeu outras duas (para Botafogo e Red Bull Bragantino). O último triunfo do Cruzmaltino como anfitrião ocorreu em 17 de maio, quando bateu o Fortaleza por 3 a 0.

INGRESSOS PARA O DERBY! ? Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pela 22ª rodada do Brasileirão, que acontece no dia 31 (domingo), às 18h30! ?? Saiba mais ?? https://t.co/3is0UngLjk pic.twitter.com/rRvI6SiyOl ? Corinthians (@Corinthians) August 23, 2025

No primeiro turno da competição, o Corinthians venceu o Vasco em casa por 3 a 0, com destaque para Memphis Depay e Yuri Alberto. Agora, o cenário é diferente: Memphis e Yuri estão fora por lesão e cirurgia, respectivamente, deixando o setor ofensivo do Alvinegro desfalcado.

Dorival Júnior terá que ajustar a equipe, apostando em nomes como Gui Negão, Kayke, Romero e Talles Magno para tentar repetir a intensidade ofensiva do primeiro turno, mesmo sem os protagonistas daquela vitória.

O Corinthians não sabe o que é vencer há seis rodadas e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - tem três a mais que o Vitória, time que abre o Z4.