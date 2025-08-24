Imagem forte! Filho de ex-campeão do UFC choca ao agredir lutador inconsciente; veja

Uma cena extremamente violenta e lamentável foi protagonizada na noite do último sábado (23), na Califórnia. Filho do ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC Rampage Jackson, Raja Jackson agrediu de forma brutal um lutador de telecatch, já inconsciente no ringue, durante um evento da modalidade, promovido pela 'KnokX Pro Wrestling'. Também lutador profissional de MMA, assim como o pai e lenda do Ultimate, o jovem de 25 anos desferiu mais de 20 socos em Stewart Smith, conhecido no ramo como 'Syko Stu' (veja abaixo ou clique aqui).

As cenas rapidamente viralizaram na internet e foram veiculadas pelo próprio agressor, que estava em 'live' na plataforma de streaming 'Kick'. Nas cenas, é possível ver Raja adentrando ao ringue durante um combate ensaiado de telecatch e partindo para cima de um dos atletas. Após atirar Stewart no solo, o filho de Rampage desferiu uma saraivada de socos no lutador, já inconsciente, e só parou ao ser contido por outros competidores do show.

Rapidamente, surgiram cenas que precederam ao ataque em uma tentativa de compreender a ação de Raja. Momentos antes do evento, o filho de Rampage teve um encontro pouco amistoso justamente com 'Syko Stu', que chegou a atingi-lo com uma lata de refrigerante (veja abaixo ou clique aqui). Segundo pessoas próximas à situação, o momento teria sido combinado para apimentar o roteiro do confronto posterior. Tudo, no entanto, acabou saindo de controle.

Rampage se pronuncia sobre o caso

Em consequência das cenas que viralizaram, surgiram rumores de que o atleta agredido por Raja teria vindo à óbito. Como não poderia deixar de ser, Rampage tratou de se posicionar sobre o episódio e esclarecer alguns pontos (veja abaixo ou clique aqui). Ex-campeão do UFC, o veterano lamentou e condenou a postura de seu filho no caso e desmentiu os rumores sobre a condição de saúde de 'Syko Stu' que, segundo ele, está hospitalizado, porém acordado e estável.

"Quero esclarecer algumas desinformações sobre meu filho Raja. Me foi confirmado que o wrestler (Stewart Smith, mais conhecido como Syko Stu) está acordado e estável. Raja foi atingido inesperadamente por ele na lateral da cabeça momentos antes da luta do Smith. Foi dito ao Raja que ele poderia 'dar o troco' no ring. Eu pensei que fizesse parte do show (acordo). Foi um julgamento equivocado e que terminou mal. Raja é um lutador de MMA e não um wrestler e não tinha que estar envolvido em um evento desses. Não tolero as ações do meu filho de jeito nenhum. Ele sofreu uma concussão há apenas alguns dias e nem tinha que fazer nada parecido e com contato físico. Como pai, estou muito preocupado com a saúde dele e com o bem-estar do Sr. Smith. Estou muito irritado que isto aconteceu, mas minha maior preocupação no momento é que o Sr. Smith tenha uma rápida recuperação. Peço desculpas em seu nome e também à 'Kick' pela situação", declarou Rampage.

Ainda não se sabe exatamente que tipo de desdobramento este episódio terá. Enquanto o lutador agredido segue hospitalizado com múltiplas lesões, alguns fãs apelam por punições para Raja Jackson - como banimento da plataforma 'Kick' e, até mesmo, uma eventual prisão. Até o momento, porém, nada nesta direção foi oficializado.

I want to clear up the misinformation about my son Raja. I've been confirmed that the wrestler ( Stewart Smith aka Syko Stu) is awake and stable. Raja was unexpectedly hit in the side of the head by him moments before Smith's match, Raja was told that he could get his "payback"in...

- Rampage Jackson (@Rampage4real) August 24, 2025

