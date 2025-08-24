Gustavo Henrique pede evolução no Corinthians e mira decisão pela Copa do Brasil

Neste domingo, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Vasco em São Januário, venceu por 3 a 2 e se afastou do temido Z4. Autor do terceiro gol corintiano, Gustavo Henrique cobrou melhora do elenco e projetou a próxima partida, contra o Athletico.

"Sabíamos que ia ser um confronto muito complicado, jogar aqui é sempre muito difícil. Nossa preparação foi muito em cima do jogo do Vasco. Sabíamos que tínhamos que se neutralizar a maior parte da jogada deles, acumulando gente pelo lado, jogando em contra-ataque", declarou à TV Globo.

"O campo estava um pouco pesado, até conseguimos controlar bem a partida e fazer 3 a 1. Acho que a gente não pode deixar baixar até o final do jogo. Se a gente toma o segundo gol faltando dez minutos, ia ser uma pressão enorme. Sabemos disso, então a gente tem que nos conscientizar e melhorar. Agora é pensar no próximo jogo, que é um jogo decisivo para a gente", completou.

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos 25 pontos, agora na 11ª colocação da tabela, e se afastou da zona de rebaixamento. Agora, a distância de somados entre o Alvinegro e o Vitória, clube que abre o Z4, aumentou para seis. De quebra, a equipe paulista voltou a vencer como visitante na competição após seis partidas (três empates e três derrotas).

O Corinthians retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Athletico, na Ligga Arena, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.