Guga revela conversa por renovação com Fluminense

O Fluminense trouxe reforços para a sequência da temporada. O objetivo dos tricolores é voltar à disputa da Libertadores em 2026. Em 2024, o time carioca foi eliminado pelo Atlético Mineiro nas quartas de final da competição.

Por conta disso, a diretoria já vem planejando a próxima temporada. Com contrato até o fim de 2025, o lateral direito Guga revelou que conversa sobre a permanência no clube.

"Estamos conversando com o presidente e o meu empresário - disse na zona mista após a derrota para o Bragantino", disse.

Em campo, o Fluminense foca na Copa do Brasil. Os tricolores iniciam o duelo contra o Bahia, pelas quartas de final, nesta quinta-feira, na Fonte Nova, às 19:30 (de Brasília).