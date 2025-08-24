Topo

Esporte

Guga revela conversa por renovação com Fluminense

24/08/2025 16h27

O Fluminense trouxe reforços para a sequência da temporada. O objetivo dos tricolores é voltar à disputa da Libertadores em 2026. Em 2024, o time carioca foi eliminado pelo Atlético Mineiro nas quartas de final da competição.

Por conta disso, a diretoria já vem planejando a próxima temporada. Com contrato até o fim de 2025, o lateral direito Guga revelou que conversa sobre a permanência no clube.

"Estamos conversando com o presidente e o meu empresário - disse na zona mista após a derrota para o Bragantino", disse.

Em campo, o Fluminense foca na Copa do Brasil. Os tricolores iniciam o duelo contra o Bahia, pelas quartas de final, nesta quinta-feira, na Fonte Nova, às 19:30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Juventude x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Guga revela conversa por renovação com Fluminense

Com 'Evidências', Brasil é medalha de prata no Mundial de ginástica rítmica

Filipe Luís destaca dificuldade contra adversários

Porto goleia com gol de ex-São Paulo e segue invicto no Português

Vojvoda vai à Arena Fonte Nova acompanhar jogo do Santos contra o Bahia

Torcedores do Palace exibem faixa de Textor vestido de palhaço em jogo tenso contra o Forest

Palmeiras negocia chegada de Andreas Pereira, ex-Flamengo, e tem otimismo por desfecho positivo

Com Brazão na mira, Ancelotti acompanha Bahia x Santos na véspera da convocação

COB comemora bicampeonato brasileiro nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025