Palmeiras freia assédio e nega tratativas com o Leverkusen por Agustín Giay

Giay se lamenta durante Palmeiras x Corinthians, duelo da Copa do Brasil - ETTORE CHIEREGUINI/AGIF
Giay se lamenta durante Palmeiras x Corinthians, duelo da Copa do Brasil Imagem: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

24/08/2025 18h03

O Palmeiras recusou uma nova investida de um clube europeu pelo lateral-direito Agustín Giay. Após o Milan ter proposta recusada, agora a diretoria alviverde negou abrir tratativas com o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

O UOL apurou que o Leverkusen sequer chegou a sinalizar valores, tão de 'bate-pronto' foi a recusa palmeirense. Na última semana, o UOL já havia revelado que o Milan levou uma proposta de 15 milhões de euros (praticamente R$ 95 milhões) pelo argentino.

Somam-se aos interessados pelo jogador o Napoli e Benfica. Ambos realizaram contatos por Giay antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes, em julho. E o Palmeiras fechou, mais uma vez, as portas para qualquer tratativa.

Ao UOL, fontes ligadas à alta cúpula do clube garantem que Giay não está à venda. A palavra é de 'blindar' o jogador de 21 ado interesse do exterior.

Contratado no ano passado, Giay assinou com o Palmeiras até dezembro de 2029. O argentino não tem em seu vínculo uma cláusula de multa rescisória.

