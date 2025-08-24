Topo

Esporte

Fulham x Manchester United: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

24/08/2025 08h00

O Manchester United viaja para enfrentar o Fulham, neste domingo, no Craven Cottage, em Londres. O duelo será às 12h30 (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Espn e do Disney +.

POSIÕES NA TABELA

Fulham - 1 ponto em 1 jogo - 8º lugar

Manchester United - 0 pontos em 1 jogo - 14º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca e Bassey; Berge, Lukic, Traore, Smith Rowe e Iwobi; Muniz.

Técnico: Marco Silva

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt e Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko.

Técnico: Ruben Amorim

ARBITRAGEM

Chris Kavanagh será o árbitro do confronto. Dan Cook e Neil Davies serão os assistentes, enquanto Darren England comanda o VAR

