Fulham x Manchester United: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês
O Manchester United viaja para enfrentar o Fulham, neste domingo, no Craven Cottage, em Londres. O duelo será às 12h30 (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Espn e do Disney +.
POSIÕES NA TABELA
Fulham - 1 ponto em 1 jogo - 8º lugar
Manchester United - 0 pontos em 1 jogo - 14º lugar
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca e Bassey; Berge, Lukic, Traore, Smith Rowe e Iwobi; Muniz.
Técnico: Marco Silva
Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt e Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko.
Técnico: Ruben Amorim
ARBITRAGEM
Chris Kavanagh será o árbitro do confronto. Dan Cook e Neil Davies serão os assistentes, enquanto Darren England comanda o VAR