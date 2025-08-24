Fortaleza busca fôlego no Brasileirão ao receber o confiante Mirassol
Fortaleza e Mirassol se enfrentam neste domingo, às 18h30, na Arena Castelão, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em lados distintos da tabela, o jogo carrega significados diferentes: enquanto o time cearense tenta reencontrar forças após a eliminação na Copa Libertadores e a sequência negativa no campeonato, os confiantes paulistas buscam consolidar a condição de sensação da competição.
O clima no Fortaleza é de pressão. A eliminação continental para o Vélez Sarsfield na quartas de final da Libertadores e a derrota recente, por 2 a 1, para o Fluminense aumentaram o desgaste com a torcida, que protestou contra jogadores e comissão técnica.
Vice-lanterna com 15 pontos, o time dirigido por Renato Paiva não tem chance de sair da zona de rebaixamento nesta rodada, mas sabe que precisa dar uma resposta imediata para evitar que a crise se aprofunde ainda mais.
A diretoria, porém, planeja a recuperação. Espera dar retaguarda à comissão técnica e aos jogadores para fazer uma campanha de recuperação, como aconteceu em 2002. Na época era o lanterna e tinha 75% de chances de ser rebaixado, mas acabou terminando em oitavo lugar e até garantiu uma vaga na fase preliminar da Libertadores.
A ideia é manter o time na elite, mantendo o trabalho iniciado a partir de 2017, quando Marcelo Paz assumiu a presidência, mudou a gestão do clube e subiu da Série C para a Série A.
Renato Paiva perdeu peças importantes por suspensão - Brítez, Kervin e Breno Lopes - e ainda tomou uma medida drástica durante a semana, ao afastar cinco atletas do elenco principal: Deyverson, Zé Welison, Rodrigo Santos, Emmanuel Martínez e Magrão.
O treinador justificou como parte de um processo de enxugamento para manter a competitividade. "Agora o foco é total no Brasileiro. Precisamos de um elenco mais enxuto, para treinar melhor e preparar a equipe dentro daquilo que o campeonato exige."
No Mirassol, o ambiente é completamente diferente. Com 29 pontos e campanha surpreendente, a equipe comandada por Rafael Guanaes sonha com uma inédita vaga na Libertadores de 2026. O time vem de empate em casa, por 1 a 1, contra o Cruzeiro e terá a volta do zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão. O restante da escalação deve ser a mesma.
Ciente do peso do momento do adversário, mas também da oportunidade de somar pontos fora de casa, Guanaes tratou o duelo com cautela. "O Fortaleza é um clube grande, com torcida forte e que vai tentar dar uma resposta. Mas sabemos do que somos capazes e temos que manter a nossa identidade. Para o Mirassol, cada jogo é uma chance de mostrar que não estamos aqui por acaso."
FICHA TÉCNICA:
FORTALEZA X MIRASSOL
FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Yago Pikachu e Lucca Prior; Breno Lopes, Lucero e Herrera. Técnico: Renato Paiva.
MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Edson Carioca, Chico da Costa e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes.
ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).
HORÁRIO - 18h30.
LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).