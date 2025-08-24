Flamengo x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Flamengo e Vitória entram em campo nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo é pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

ENCONTRO MARCADO COM A NAÇÃO! Rossi e Samuel Lino convocam a Maior Torcida do Mundo para mais uma vez termos nosso 12º jogador fazendo a diferença! ????? Amanhã (25), às 21h, Flamengo x Vitória, no Maracanã! Ingressos em: https://t.co/v88Ej8Ryow pic.twitter.com/y3IWBxgCy3 ? Flamengo (@Flamengo) August 24, 2025

Embalado por duas vitórias seguidas no nacional de pontos corridos e pela classificação para as quartas de final da Libertadores, o Fla terá duas partidas consecutivas em casa para consolidar sua posição na ponta da tabela. Com 43 pontos em 19 jogos, a equipe de Filipe Luis terá Vitória e Grêmio pela frente, até o próximo domingo.

Com apenas o volante Erick Pulgar como desfalque, por lesão, o treinador rubro-negro deve mandar o que tem de melhor para buscar mais três pontos.

Se o Fla está em um ótimo momento, o mesmo não pode ser dito do Vitória. A equipe baiana abre a zona do rebaixamento com 19 pontos em 20 partidas e vem de uma sequência de cinco jogos sem vitórias.

Além disso, o técnico Fábio Carille tem um grande número de desfalques, a maioria por questões físicas. Expulso no empate contra o Juventude na rodada passada, o zagueiro Neris cumprirá suspensão automática. Além dele, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Romarinho, Baralhas, Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael se recuperam de lesões.

Carille, por outro lado, contará com os retornos do zagueiro Zé Marcos e do volante Ronald, que não enfrentaram o Juventude por estarem suspensos pelo terceiro amarelo.

Gilvan de Souza/Flamengo

Onde assistir Flamengo x Vitória?

TV: nenhum.



PPV: Premiere.



Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como o Flamengo chega ao confronto?

Em grande fase na temporada, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, com 43 pontos.

O Rubro-Negro venceu seus últimos cinco jogos.

Como a Vitória chega ao confronto?

Na briga contra o rebaixamento, o Vitória está na 18ª posição, com 19 pontos. Uma vitória pode tirar a equipe do Z4.

O Leão não vence há cinco jogos. No período, foram quatro empates e uma derrota.

Histórico de confrontos

Flamengo e Vitória já se enfrentaram 51 vezes na história, e o time carioca tem grande vantagem. São 31 triunfos da equipe de Filipe Luís, dez empates e dez resultados positivos para o Leão. Os dados são do Ogol.

Confira os últimos jogos:

06/04/2025: Vitória 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

08/12/2024: Flamengo 2 x 2 Vitória (Brasileirão)

24/07/2024: Vitória 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO x VITÓRIA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 25 de agosto de 2025 (Segunda-feira)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

FLAMENGO: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Jorginho, Allan (Saúl) e Arrascaeta; Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino



Técnico: Filipe Luís

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Ronald; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer



Técnico: Fábio Carille