Flamengo x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Flamengo e Vitória entram em campo nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo é pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Com apenas o volante Erick Pulgar como desfalque, por lesão, o treinador rubro-negro deve mandar o que tem de melhor para buscar mais três pontos.
Se o Fla está em um ótimo momento, o mesmo não pode ser dito do Vitória. A equipe baiana abre a zona do rebaixamento com 19 pontos em 20 partidas e vem de uma sequência de cinco jogos sem vitórias.
Além disso, o técnico Fábio Carille tem um grande número de desfalques, a maioria por questões físicas. Expulso no empate contra o Juventude na rodada passada, o zagueiro Neris cumprirá suspensão automática. Além dele, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Romarinho, Baralhas, Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael se recuperam de lesões.
Carille, por outro lado, contará com os retornos do zagueiro Zé Marcos e do volante Ronald, que não enfrentaram o Juventude por estarem suspensos pelo terceiro amarelo.
Gilvan de Souza/Flamengo
Onde assistir Flamengo x Vitória?
TV: nenhum.
PPV: Premiere.
Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como o Flamengo chega ao confronto?
Em grande fase na temporada, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, com 43 pontos.
O Rubro-Negro venceu seus últimos cinco jogos.
Como a Vitória chega ao confronto?
Na briga contra o rebaixamento, o Vitória está na 18ª posição, com 19 pontos. Uma vitória pode tirar a equipe do Z4.
O Leão não vence há cinco jogos. No período, foram quatro empates e uma derrota.
Histórico de confrontos
Flamengo e Vitória já se enfrentaram 51 vezes na história, e o time carioca tem grande vantagem. São 31 triunfos da equipe de Filipe Luís, dez empates e dez resultados positivos para o Leão. Os dados são do Ogol.
Confira os últimos jogos:
- 06/04/2025: Vitória 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)
- 08/12/2024: Flamengo 2 x 2 Vitória (Brasileirão)
- 24/07/2024: Vitória 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO x VITÓRIA
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 25 de agosto de 2025 (Segunda-feira)
Horário: 21h (de Brasília)
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
FLAMENGO: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Jorginho, Allan (Saúl) e Arrascaeta; Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino
Técnico: Filipe Luís
VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Ronald; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer
Técnico: Fábio Carille