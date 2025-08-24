Flamengo se revolta com ajuste no calendário do Brasileiro; CBF vê vantagem

O Flamengo não gostou do ajuste no calendário que a CBF fez. A entidade antecipou rodadas do Brasileirão e tirou o conflito com o Intercontinental em dezembro.

O incômodo da diretoria do Fla se dá porque o intervalo entre rodadas ficará menor, mesmo com a eliminação na Copa do Brasil.

Na visão rubro-negra, isso terá um impacto no planejamento da preparação física e controle de carga dos jogadores.

A crítica do Flamengo também se dá pelo fato de a CBF ter decidido alterar o calendário em um movimento classificado como unilateral. O Fla aponta nos bastidores que chegou a ser consultado, mas disse que não queria a mudança e se sentiu ignorado na discussão.

A CBF entendeu que o ajuste seria o melhor, sob argumento de que estava pensando no cenário coletivo. A entidade considera que a recepção, no geral, foi boa.

A decisão foi tomada pela CBF depois da realização de inúmeras simulações e estudos para garantir a integridade e equilíbrio técnico das competições, sem prejuízo da assunção do compromisso de preservar a isonomia também sob a ótica da sequência de mandos de campo de cada clube no desenrolar destas, sempre atenta aos aspectos logísticos e operacionais pontuais de cada um.

Julio Avellar, diretor de competições da CBF, em ofício enviado a clubes e federações, no sábado

Qual era o nó

O ajuste só foi possível porque Palmeiras, Flamengo e São Paulo foram eliminados nas oitavas da Copa do Brasil.

No cenário anterior, o campeão da Libertadores teria que lidar com o choque entre as três rodadas finais do Brasileirão e o Intercontinental.

Dirigentes disseram ao UOL que o acordo era priorizar o Brasileirão e usar reservas no torneio da Fifa, se fosse o caso. Antes, o Brasileirão terminaria em 21 de dezembro. Agora, será em 7 de dezembro.

Com isso, a Copa do Brasil não vai mais terminar em 9 de novembro. A reta final se concentrará entre 10 e 21 de dezembro.

O calendário do Fla vai se repetir para o Palmeiras, hoje o principal concorrente ao título brasileiro e outro que está na Libertadores.

Mas segundo o alto escalão da CBF, o time paulista aceitou a mudança sem problemas. O Palmeiras até emitiu posicionamento oficial para confirmar:

Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF.

O Cruzeiro é hoje o terceiro time na briga pelo Brasileirão (considerando os pontos perdidos) e está na Copa do Brasil. Mas a disputa pelos títulos nacionais terá alguns momentos mais livres, já que o time mineiro não está mais em torneios sul-americanos neste ano.

A CBF fez o movimento também para evitar pressões futuras por adiamento de rodadas do Brasileirão 2025, um cenário que eventualmente esticaria a competição até o início de 2026.

O que a CBF vê de bom

Fim do choque do Brasileirão com o Intercontinental.

Integridade e equilíbrio técnico do Brasileirão.

Mais tempo de descanso para a maioria dos jogadores da maioria clubes da Série A. Quem pode ficar "pendurado" até 21 de dezembro são os que chegarem longe na Copa do Brasil ou quem disputar o Intercontinental.

Maior tempo de preparação e planejamento para o início da temporada 2026.

Aumento da visibilidade da reta final da Copa do Brasil, ainda mais pela conclusão da temporada ser em um mata-mata.

O Flamengo estuda tornar pública, em nota oficial, a reclamação com o novo calendário da CBF.

O presidente do Fla, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, esteve com o presidente da CBF, Samir Xaud, no sábado, por ocasião da final do Intercontinental sub-20. E trocaram abraços na premiação do título rubro-negro.