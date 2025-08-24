Fla terá alívio no calendário e mês para focar em deslanchar no Brasileiro

Após uma maratona de jogos que vem se alongando desde antes do Mundial de Clubes, o Flamengo terá um pequeno alívio no calendário para focar somente em deslanchar na liderança do Campeonato Brasileiro.

Com a classificação para as quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro terá pouco menos de um mês até o primeiro duelo diante do Estudiantes, da Argentina. O confronto de ida da próxima fase acontecerá no dia 18 de setembro, enquanto a volta será no dia 25.

A folga no calendário já pode ser vista nesta semana. O time enfrenta o Vitória, nesta segunda-feira, e depois só volta a campo no domingo. Em seguida, vem a data Fifa.

O espaçamento de jogos teve como contrapartida negativa a eliminação da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. Por outro lado, o Fla pode focar em tentar abrir folga na liderança do Brasileirão até que venha o duelo com o Estudiantes.

Num calendário com 80 jogos e tantas competições, é claro que as cobranças, as oscilações, vão existir. E ela (oscilação) nos pegou nesse momento com a Copa do Brasil. Queríamos passar, mas não conseguimos. O Atlético-MG mereceu, passaram nos pênaltis. Contra o Inter era o jogo mais importante da nossa temporada e passamos com méritos e convicções. Eu tenho as minhas e vou seguir com elas até o final.

Filipe Luís

Vai recuperar?

Neste período, o técnico Filipe Luís tem o desejo de que Erick Pulgar se recupere a tempo para enfrentar os argentinos. O volante chileno se recupera de uma cirurgia no pé direito, após fratura no quinto metatarso.