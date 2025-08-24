Filipe Luís destaca dificuldade contra adversários

O Flamengo se prepara para encarar o Vitória. O duelo de rubro-negros será nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Filipe Luís afirmou que sempre espera um adversário motivado contra sua equipe.

"A gente sente isso, que sempre enfrenta a melhor versão dos adversários. Não enfrentamos o adversário desmotivado, jamais acontece. Contra o Flamengo, todo mundo vem para fazer o jogo da vida porque você está mais exposto do que nunca. É a oportunidade de mostrar quem você é. Isso também exige uma concentração e uma mobilização maior para cada jogo. Ao mesmo tempo, é um privilégio" disse no "Resenha do Galinho" da Flamengo TV.

O Flamengo de Filipe Luís está na liderança do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. Os cariocas não vão perder a primeira posição mesmo com um tropeço. Na última rodada, o time rubro-negro enfrentou o Internacional no Estádio Beira-Rio, vencendo o confronto por 3 a 1, com gols de Arrascaeta, Plata e Pedro.