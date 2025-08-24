Topo

Filho de ex-campeão do UFC ataca lutador inconsciente com mais de 20 socos

Los Angeles

24/08/2025 13h10

Raja Jackson, filho do lendário ex-campeão de UFC Quinton "Rampage" Jackson, envolveu-se em um episódio polêmico durante um evento de Wrestling na Califórnia, na noite de sábado. Imagens mostram o lutador de 25 anos desferindo uma sequência de mais de 20 socos em Stuart Smith, conhecido como Syko Stu, enquanto o adversário estava inconsciente. O ataque só foi interrompido quando outros lutadores impediram que ele continuasse.

O incidente gerou preocupação nas redes sociais e boatos de que Smith não teria resistido aos golpes. De acordo com as informações oficiais, o lutador recebeu atendimento imediato e foi levado de ambulância a um hospital local, onde permanece em observação com múltiplas lesões, mas em estado estável.

Raja teria sido provocado pelo adversário após ser atingido pelo rival com uma lata de cerveja antes do evento. Em nota publicada nas redes sociais, Rampage Jackson afirmou que o filho reagiu de forma impulsiva e que a situação não deveria ter ocorrido.

"Raja foi inesperadamente atingido na lateral da cabeça por ele (Smith) momentos antes da luta. Pensávamos que fosse parte do espetáculo, mas foi um julgamento errado e um trabalho que deu errado. Eu não tolero as ações do meu filho de forma alguma", disse Rampage, ressaltando que sua prioridade agora é a recuperação de Smith.

O lutador busca seguir os passos do pai nas artes marciais. Após conquistar quatro vitórias no cenário amador, ele se profissionalizou em 2023. Rampage, ex-campeão dos pesos-médios, é considerado um dos maiores nomes da história do UFC.

O episódio reacendeu o debate sobre limites de conduta em eventos de entretenimento esportivo e colocou Raja no centro das críticas da comunidade de MMA e Wrestling.

