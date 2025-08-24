Ferroviária empata com o Volta Redonda e desperdiça chance de ficar perto do G-4 da Série B

Buscando se aproximar do grupo de acesso para a Série A, a Ferroviária recebeu o Volta Redonda, na noite deste domingo, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e acabou ficando no empate sem gols, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O grande destaque da partida foi o goleiro visitante, Jefferson Paulino, que apareceu em momentos cruciais para garantir o 0 a 0. O curioso é que o ex-goleiro afeano fazia a estreia com a camisa aurinegra após três anos de Ituano.

Com o resultado, os donos da casa ficam na 13ª colocação, com 30 pontos, seis a menos do que o Criciúma, que fecha o G-4. Já os visitantes estão no 16º lugar, com 23, à frente apenas dos integrantes da zona de rebaixamento - América-MG e Botafogo, com 22, e Paysandu e Amazonas, com 21.

A metade inicial da partida teve a Ferroviária ditando o ritmo da partida e criando a maioria das boas chances, mas o Volta Redonda também chegou perto de abrir o placar. A primeira boa chegada foi mandante.

Logo aos quatro minutos, Juninho fez grande jogada e passou da esquerda para a direita, Carlão fez o corta-luz, e Fabrício Daniel chegou batendo pela rede pelo lado de fora. Já aos nove, Juninho finalizou forte, e Jefferson Paulino foi buscar.

O goleiro visitante voltou a aparecer aos 11. Edson Lucas foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para trás, Carlão chegou batendo, mas não conseguiu tirar e parou em Paulino. Os aurinegros responderam na sequência.

Aos 14, Sánchez ficou com rebote e chutou por cima do travessão. Aos 18, Bruno Barra ficou com sobra de bate-rebate depois de falta e arriscou. O goleiro Dênis Júnior apareceu bem para defender.

Jefferson Paulino apareceu mais duas vezes no primeiro tempo. Aos 30, Carlão fez linda jogada, com direito a belo giro dentro da área, e bateu rasteiro, parando no goleiro. Aos 44, foi a vez de Alencar não conseguir marcar.

A Ferroviária teve uma chance claríssima para abrir o placar aos nove minutos do segundo tempo. Fabrício Daniel enfiou a bola por trás da zaga e encontrou Carão. O centroavante chegou batendo para fora, tirando tinta do pé da trave esquerda.

O panorama da partida mudou aos 24 minutos, quando Fabrício Daniel tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso e deixou os donos da casa com um homem a menos. O centroavante, porém, reclamou bastante, dizendo que não teria feito a falta. Com um a mais, o Volta Redonda tentou pressionar, mas o empate sem gols foi definitivo.

O Volta Redonda volta a campo daqui a exatamente uma semana. No domingo (31), recebe o Athletic, às 18h30, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A Ferroviária joga no dia seguinte. Na segunda-feira (1º), encara o Cuiabá, às 21h30, novamente na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 X 0 VOLTA REDONDA

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, João Ramos, Ronaldo Alves e Edson Lucas; Ricardinho (Tárik), Alencar (Ronaldo), Netinho (Thiago Lopes) e Juninho (Thayllon); Carlão (Zé Hugo) e Fabrício Daniel. Técnico: Vinicius Bergantin.

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Jhonny (Wellington Silva), Gabriel Pinheiro, Fabrício (Lucas Adell) e Sánchez; Bruno Barra (Ítalo), André Luiz e Raí; João Pedro, Matheus Lucas (Layke) e MV (Lucas Chávez). Técnico: Rogério Corrêa.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Rodrigues e Fabrício Daniel (Ferroviária), Jhonny e Ítalo (Volta Redonda).

CARTÃO VERMELHO - Fabrício Daniel (Ferroviária).

ÁRBITRO - Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

RENDA - R$ 32.960,00.

PÚBLICO - 2.185 presentes.

LOCAL - Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).