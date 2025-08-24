Enzo Díaz leva terceiro amarelo e desfalca São Paulo contra o Cruzeiro

O São Paulo ganhou um desfalque para a próxima partida no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro. Neste domingo, o lateral esquerdo Enzo Díaz recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético-MG, no Morumbis, e terá que cumprir suspensão.

Enzo foi o único dos oito jogadores do Tricolor que estavam pendurados a levar amarelo. Além do argentino, Rafael, Sabino, Ferraresi, Pablo Maia, Bobadilla, Tapia, Luciano e André Silva também corriam risco de perder o próximo jogo, mas escaparam da punição.

Sem o lateral titular, o técnico Hernán Crespo pode dar mais uma chance ao jovem Patryck. Wendell se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda e ainda é dúvida.

São Paulo e Cruzeiro medem forças daqui a uma semana. O embate, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, está agendado para sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Com a vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, o Tricolor se manteve colado no G6 e chegou a oito jogos de invencibilidade na Série A. A equipe está na sétima posição, com 32 pontos, mesma pontuação do sexto colocado Mirassol.