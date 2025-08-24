Entenda por que Maílton ainda não foi regularizado no São Paulo

Maílton já está na capital paulista e em breve será anunciado oficialmente como novo reforço do São Paulo. Mas, afinal, por que o lateral direito ainda não foi regularizado e confirmado pelo clube como a mais nova contratação desta janela de transferências?

O reforço tricolor desembarcou na capital paulista na última quinta-feira, já trabalha no CT da Barra Funda, porém, o São Paulo ainda depende do envio da documentação do jogador, que é de responsabilidade do Metalist, da Ucrânia, clube que detém seus direitos econômicos, para dar prosseguimento aos trâmites e, enfim, passar a contar com o ele.

Maílton estava emprestado à Chapecoense e era titular da equipe, que figura na terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 27 anos chega ao São Paulo para preencher uma das principais lacunas do elenco comandado pelo técnico Hernán Crespo.

O lateral é mais uma oportunidade de mercado encontrada pela diretoria para reforçar a equipe, já que Maílton assinará com o São Paulo sem custos, uma vez que o clube perdoou uma dívida que o Metalist possuía devido à compra de Paulinho Bóia.

Inicialmente Maílton deverá ser uma opção para a vaga de Cédric Soares, concorrendo com o garoto Maik, revelado pelas categorias de base, pelo status de substituto direto do português.