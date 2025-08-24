Dorival aponta "carência" no elenco do Corinthians e exalta Gui Negão

Neste domingo, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Vasco em São Januário, venceu por 3 a 2 e se afastou do temido Z4. Após a partida, o técnico Dorival Júnior apontou uma "carência" no elenco corintiano e exaltou o jovem atacante Gui Negão.

"Temos que valorizar a intenção do Félix a se dispor a trabalhar por um setor que temos uma carência. Ele entrou muito bem, anulando várias as jogadas de um atleta perigoso. Houve uma combinação da equipe adversária, eles acharam o segundo gol, mas de um modo geral fiquei satisfeito, porque eu acho que ele ainda pode evoluir muito nessa função. Ele fez jogos importantes jogando nessa condição e é um garoto que merece muito respeito e consideração", declarou o treinador.

No momento, o Timão conta apenas com um lateral direito de ofício no elenco: Matheuzinho. Léo Maná era seu substituto imediato, mas foi emprestado para o Criciúma até o fim da atual temporada. Desta forma, Félix Torres tem entrado na ausência do titular.

FIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOOOOGOOOOO! O Timão foi a São Januário e saiu do Rio de Janeiro com a vitória! ??? Vasco 2 ? 3 Corinthians ? Maycon

? Gui Negão

? Gustavo Henrique#VaiCorinthians pic.twitter.com/GqxhMihuvN ? Corinthians (@Corinthians) August 24, 2025

Promessa corresponde no Corinthians

Dorival ainda exaltou Gui Negão, que marcou dois gols nos últimos dois jogos, mas pregou foco para o garoto: "É um garoto que vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma condição importante que nós não tínhamos, uma característica um pouco diferente do Yuri, que ocupa a função. Vem aproveitando muito bem as oportunidades, evoluindo, crescendo. Só espero que continue com os pés no chão, trabalhando com tranquilidade e buscando a cada jogo ser um pouco melhor", afirmou.

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos 25 pontos, agora na 11ª colocação da tabela, e se afastou da zona de rebaixamento. Agora, a distância de somados entre o Alvinegro e o Vitória, clube que abre o Z4, aumentou para seis.

De quebra, a equipe paulista voltou a vencer como visitante na competição após seis partidas (três empates e três derrotas). Do outro lado, ao ser superado, o Vasco permaneceu com 19 unidades, na 16ª posição.

O Corinthians retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.