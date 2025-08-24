Dorival aponta "carência" no elenco do Corinthians e exalta Gui Negão
Neste domingo, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Vasco em São Januário, venceu por 3 a 2 e se afastou do temido Z4. Após a partida, o técnico Dorival Júnior apontou uma "carência" no elenco corintiano e exaltou o jovem atacante Gui Negão.
"Temos que valorizar a intenção do Félix a se dispor a trabalhar por um setor que temos uma carência. Ele entrou muito bem, anulando várias as jogadas de um atleta perigoso. Houve uma combinação da equipe adversária, eles acharam o segundo gol, mas de um modo geral fiquei satisfeito, porque eu acho que ele ainda pode evoluir muito nessa função. Ele fez jogos importantes jogando nessa condição e é um garoto que merece muito respeito e consideração", declarou o treinador.
No momento, o Timão conta apenas com um lateral direito de ofício no elenco: Matheuzinho. Léo Maná era seu substituto imediato, mas foi emprestado para o Criciúma até o fim da atual temporada. Desta forma, Félix Torres tem entrado na ausência do titular.
Promessa corresponde no Corinthians
Dorival ainda exaltou Gui Negão, que marcou dois gols nos últimos dois jogos, mas pregou foco para o garoto: "É um garoto que vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma condição importante que nós não tínhamos, uma característica um pouco diferente do Yuri, que ocupa a função. Vem aproveitando muito bem as oportunidades, evoluindo, crescendo. Só espero que continue com os pés no chão, trabalhando com tranquilidade e buscando a cada jogo ser um pouco melhor", afirmou.
Com o triunfo, o Corinthians chegou aos 25 pontos, agora na 11ª colocação da tabela, e se afastou da zona de rebaixamento. Agora, a distância de somados entre o Alvinegro e o Vitória, clube que abre o Z4, aumentou para seis.
De quebra, a equipe paulista voltou a vencer como visitante na competição após seis partidas (três empates e três derrotas). Do outro lado, ao ser superado, o Vasco permaneceu com 19 unidades, na 16ª posição.
O Corinthians retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.