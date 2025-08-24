Djokovic supera problemas físicos e vence estreia no US Open

Quando o americano Learner Tien nasceu, em dezembro de 2005, Novak Djokovic tinha 18 anos, fazia sua ascensão na elite do tênis e ocupava o 82º posto no ranking. Neste domingo, os dois se encontrarem em Nova York, na primeira rodada do US Open, e o sérvio, hoje com 38 anos, colocou toda sua experiência em prática. Mesmo sofrendo fisicamente com a umidade, salvou um set point na segunda parcial e encontrou uma maneira de resistir até triunfar por 6/1, 7/6(3) e 6/2.

A vitória sobre Tien, atual 50º do ranking com 19 anos, manteve uma longa escrita na carreira do ex-número 1 do mundo. Djokovic nunca perdeu na primeira fase do US Open e, somando as duas rodadas iniciais, soma 36 vitórias e nenhuma derrota.

O encontrou deu início a mais um episódio da busca de Djokovic pelo 25º título de slam em simples, o que fará de Nole, de forma isolada, o maior campeão de slams em simples da história. Hoje, ele divide o recorde de 24 conquistas com a australiana Margaret Court. O sérvio estacionou nos 24 em setembro de 2023, quando venceu o US Open pela última vez. Desde então, apenas Jannik Sinner e Carlos Alcaraz levantaram taças neste tipo de torneio.

Como aconteceu

O primeiro set foi dominado pelo sérvio, que foi mais consistente, enquanto Tien, enfrentando o veterano pela primeira vez, parecia tenso e cometia mais erros. Nole quebrou o serviço do americano no segundo game, abriu 3/0 e jogou tranquilo na frente. Com outra quebra, fechou o set em 6/1.

Tien voltou melhor para o segundo set, errando menos teve três chances de quebra no sexto game. Djokovic, contudo, saiu de 0/40 e confirmou seu serviço. No meio da parcial, o veterano parecia ter dificuldades físicas. Demorava mais entre os pontos, caminhava mais lentamente e fazia saque-e-voleio e apostava em curtinhas para evitar ralis. No décimo game, após um erro não forçado, precisou encarar um set point, mas se salvou com um ace.

🤕 Djokovic receiving a medical timeout for some sort of foot issue, likely blisters as he already had a bandage on pic.twitter.com/VovFnd4nwj -- Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 25, 2025

A decisão veio só no tie-break, e Djokovic seguia sofrendo com o corpo. Após um ponto longo, foi punido por excesso de tempo antes de sacar e perdeu o primeiro serviço. Ainda assim, encontrou uma maneira de ganhar ralis importantes e, após uma dupla falta de Tien, abriu 6/3. No ponto seguinte, outro erro do adolescente deu a Nole a parcial após 1h22min de set: 7/6(3).

Após um longo tempo médico, em que Djokovic pediu que fosse refeita uma bandagem em seu pé direito, Tien abriu o terceiro set quebrando o saque de Nole pela primeira vez. O americano, porém, errou três esquerdas no game seguinte e também perdeu o serviço.

A quebra veio como um balde de água gelada nas pretensões de Tien, que passou a cometer mais erros não forçados, enquanto Djokovic se mantinha sólido do fundo de quadra e já não parecia mais sofrer tanto fisicamente. Assim, Nole anotou outra quebra, abriu 4/1 e não deu mais chances ao adolescente.