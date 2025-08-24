Diniz admite má atuação do Vasco em derrota para o Corinthians

O Vasco perdeu a chance de respirar na briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos foram derrotados pelo Corinthians por 3 a 2, neste domingo, em São Januário.

A equipe carioca foi dominada e acabou vaiada pela torcida presente no estádio. Após a partida, o técnico Fernando Diniz admitiu a má atuação vascaína.

"Eu não vou fugir da responsabilidade. Em uma semana era um céu sem limite e agora é um sentimento de depressão muito grande. Ganhar como a gente ganhou do Santos e, depois, fazer as duas partidas que fizemos, foram as duas piores sob meu comando. Eu tenho responsabilidade máxima nisso", disse Diniz, em coletiva após o jogo.

O treinador cruzmaltino ainda saiu em defesa de Hugo Moura, volante de ofício, mas que vem atuando como zagueiro.

"O sistema defensivo começa lá na frente. No primeiro gol do Corinthians falhamos três vezes até o gol. Mas se falar do Hugo Moura, acho que ele teve boa atuação em todos os jogos. Creio que foi um acerto", declarou.

O Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando visita o Sport, na Ilha do Retiro.