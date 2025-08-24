Diana Shnaider bate compatriota Ekaterina Alexandrova e levanta o título do WTA 500 de Monterrey

Na noite desta terça-feira, a russa Diana Shnaider, número 22 no ranking mundial, venceu a compatriota Ekaterina Alexandrova e conquistou o WTA 500 de Monterrey. A tenista de apenas 21 anos venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, em 2h11 de partida.

Assim, Diana Shnaider levantou seu quinto título de WTA na carreira. Ano passado, a russa venceu em Hong Kong, Budapeste, Bad Homburg e Hua Hin. Por outro lado, em sua décima final, Ekaterina Alexandrova, número 14 no ranking da WTA, perdeu a chance de levantar o sexto troféu no circuito.

As duas tenistas voltam às quadras para a disputa no Aberto dos Estados Unidos ainda neste mês de agosto.

CHAMPION ENERGY ONLY ?? Diana Shnaider defeats Alexandrova 6-3, 4-6, 6-4 to be crowned champion in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/N2LATOYvdj ? wta (@WTA) August 24, 2025

O primeiro set foi equilibrado e decidido com apenas uma quebra. Shnaider bateu o saque de Alexandrova no quarto game, abriu 3 a 1 e confirmou seus serviços até fechar a parcial em 6 a 3, em apenas 33 minutos.

No segundo set, Ekaterina Alexandrova reagiu na partida. Depois de Diana Shnaider quebrar seu serviço e conseguir uma vantagem de 4 a 3, Alexandrova respondeu vencendo os três games seguidos, com direito a duas quebras, e empatou o jogo com 6 a 4, em 54 minutos.

Por fim, Diana Shnaider começou o último set vencendo o saque da rival. Em seguida, a jovem tenista russa confirmou todos os seus serviços, fechou em 6 a 4 e conquistou o título em Monterrey.