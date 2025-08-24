De olho no Mundial, brasileiros conquistam bons resultados no GP Brasil de atletismo

O Grande Prêmio Brasil de Atletismo 2025, disputado neste domingo (24/8), foi uma preciosa oportunidade de preparação para os brasileiros que irão ao Mundial do Japão, em setembro. A competição foi realizada na pista do Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento de Atletismo, em Bragança Paulista. Foi a última data do calendário para a obtenção de índice e de pontos para a qualificação para o Mundial, que será de 13 a 21 de setembro, no Estádio Nacional de Tóquio.

Velocista afiado

Recordista brasileiro e sul-americano dos 100 metros com a marca de 9.93, Erik Cardoso (Sesi-SP) voltou a correr abaixo dos 10 segundos. Por causa do vento forte, o excelente resultado de 9.88 (3.4) não tem validade para recorde, mas mostrou que o velocista de 25 anos vai bem para o Japão. "Estou muito feliz pelas corridas que venho fazendo. Estou treinando muito bem e conseguindo transferir o treino para a competição, acertando as corridas. É uma felicidade muito grande. Estou preparado para o Mundial", afirmou Erik, treinado por Darci Ferreira.

Vitória esperada

Luiz Maurício da Silva (Praia Clube-Exército-CEMIG-Futel-MG), que melhorou seu recorde brasileiro e sul-americano no lançamento do dardo no início do mês, no Troféu Brasil - entrou no seleto grupo dos 90 metros, com a marca de 91,00 m, a segunda melhor do mundo em 2025 -, venceu em Bragança com 84,07 m.

"Foi uma competição bem proveitosa, uma marca que cabe dentro da sequência de competições", analisou Luiz Maurício, que treina com Fernando Barbosa de Oliveira. O mineiro de 25 anos já viaja nesta segunda-feira para Singapura, para aclimatação, e embarca para Tóquio em 10 de setembro. "Agora é voltar ao foco total e pensar 100% no Mundial".

Regularidade

No arremesso do peso, Willian Dourado (Praia Clube-Exército-CEMIG-Futel-MG), de 31 anos, vem mostrando consistência. Depois de se tornar o terceiro brasileiro a superar a marca dos 21 metros, conquistou o ouro em Bragança com uma marca de 20,36 m. Bem posicionado no ranking de pontos Road to Tokyo, já pensa em seu segundo Mundial no ano - ele disputou o Mundial Indoor de Nanjing, na China, em março.

"Estamos trabalhando forte para o Mundial, mas o objetivo era arremessar mais. Eu e meu treinador (Wagner Domingos, o Montanha, ex-atleta do lançamento do martelo) estamos fazendo um bom trabalho. Estou na 18ª posição do ranking que hoje se encerra (são 36 vagas). Estamos fazendo um treino forte para chegar muito bem ao Mundial".

Maratona

Também na área de classificação por pontos, Thiago Moura (Pinheiros-SP) usou o GP Brasil como uma simulação da programação do Mundial. Saltou na sexta-feira, na pista do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, e nesta tarde, em Bragança Paulista. Ele venceu com a marca de 2,21 m. "A marca poderia ter saído um pouco melhor. Foram erros em questões técnicas, porque na capacidade física, estou muito bem. Ajustando, vamos saltar mais alto", disse o saltador de 29 anos, que é treinado pelo pai, Neilton Moura.

Confiança para o Mundial

Almir Júnior (Sogipa-RS) conquistou o ouro no salto triplo, novamente com uma marca acima dos 17 metros (17,06 m), também com vento muito forte (4.5). O mato-grossense de 31 anos está satisfeito com a constância nos resultados. "Foi muito bom saltar novamente acima dos 17 metros porque tive de ajustar a marca devido ao vento e estou treinando com muito volume por causa do Mundial. Mas acho que fiz uma prova inteligente, boa, e com domínio na corrida", afirmou Almir, que treina em Portugal com José Uva.