De olho na Copa do Mundo, Brasil conquista Torneio Internacional de futsal feminino

24/08/2025 21h52

Neste domingo, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 2 a 0 e conquistou o tricampeonato do Torneio Internacional de futsal feminino. A final foi disputada na Arena Ivo Sguissardi, em Xanxerê (SC). Simone e Emily marcaram os gols da partida.

O Brasil encerrou a competição com 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, superou Guatemala, Marrocos e Colômbia. Na decisão, voltou a vencer as colombianas para garantir o título.

Esse foi o último compromisso antes da Copa do Mundo de futsal feminino, que será disputada nas Filipinas entre 21 de novembro e 7 de dezembro. Os grupos do torneio serão definidos em 15 de setembro. Será a primeira edição do Mundial.

O jogo

Desde o apito inicial, o Brasil pressionou, controlou a posse de bola e criou oportunidades, mas falhou nas finalizações. A Colômbia, bem posicionada, apostou nos desarmes e nas saídas rápidas, mas não conseguiu encaixar contra-ataques. A goleira Paula Valência fez boas defesas e segurou o 0 a 0 até a metade do primeiro tempo.

O gol saiu com Simone, que apareceu na entrada da área e finalizou com a esquerda no canto superior esquerdo. O chute abriu o placar e animou a torcida em Xanxerê. A Colômbia tentou reagir no fim da etapa, mas não criou chances claras.

No segundo tempo, a partida ficou mais equilibrada, com a Colômbia tentando avançar. O Brasil manteve o controle e ampliou com uma troca de passes entre Amandinha e Emily, que marcou o segundo gol e definiu o 2 a 0.

