Dayana Rodríguez minimiza vantagem do Corinthians sobre o São Paulo: " 2 a 0 não é nada"

O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 0, neste domingo, na Arena Mercado Livre Pacaembu, e largou na frente por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro feminino. Autora do segundo gol, Dayana Rodríguez minimizou a vantagem e projetou o jogo de volta.

"Feliz por ter marcado o gol. É uma vantagem muito pequena ainda. 2 a 0 não é nada. Só demos um passo, falta o passo final. Vamos esperar os próximos 90 minutos para fazer um bom jogo e classificar para a final", disse Dayana Rodríguez em entrevista à TV Globo.

Ainda no primeiro tempo, Jacqueline abriu o placar para o Corinthians, logo aos três minutos. Na etapa final, após cruzamento do lado direito, Vic Albuquerque finalizou errado e a bola sobrou para Dayana Rodríguez. A venezuelana acertou um belo chute de primeira e marcou o segundo do Timão, aos 30 minutos.

Esse foi o primeiro gol de Rodríguez na competição.

FIIIIIM DE JOGO! ?#AsBrabas saem na frente na semifinal do Brasileirão Feminino. ??? São Paulo 0 ? 2 Corinthians ? Jaqueline

? Day Rodríguez#VaiCorinthians pic.twitter.com/kvBodJv5h7 ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 24, 2025

Com o resultado, As Brabas podem perder por até um gol de diferença no jogo de volta e ainda avançar à decisão do Campeonato Brasileiro pelo sexto ano seguido. Por outro lado, o São Paulo precisará vencer por três de diferença para garantir vaga na final. Uma vitória por dois gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

O segundo jogo da semifinal acontece no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília). O palco do duelo ainda não foi definido.