Cuiabá vacila, empata com Atlético-GO e perde chance de encostar na zona de acesso da Série B
Sonhando em retornar à Série A no ano seguinte ao rebaixamento, o Cuiabá recebeu o Atlético-GO, na noite deste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e ia vencendo até o finalzinho da partida, mas acabou tomando o empate por 2 a 2, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Com apenas mais um ponto, os donos da casa foram a 33 e desperdiçaram oportunidade para se aproximar do Criciúma, que, com 36, fecha o G-4 - os demais integrantes são Goiás, com 44, Coritiba, com 43, e Chapecoense, com 40. Cabe destacar ainda que o campeão vai garantir uma vaga à terceira fase da Copa do Brasil.
Os visitantes, por outro lado, seguem ameaçados de rebaixamento para a Série C. Somam 28 pontos e estão na 14ª colocação, sendo que a zona de queda é composta por América-MG e Botafogo-SP, ambos com 22, e Paysandu e Amazonas, os dois com apenas 21.
A partida começou movimentada, com dois gols marcados logo no começo. Aos 13 minutos, Guilherme Romão recebeu de Jean Dias e cruzou na medida para Dudu, fechando pela esquerda, no segundo pau, para marcar para os visitantes.
Os donos da casa responderam na sequência. Aos 18, Mateusinho cobrou escanteio, Lucas Mineiro cabeceou para defesa de Paulo Vitor, e Bruno Alves pegou o rebote duas vezes para deixar tudo igual. A virada quase veio aos 23, mas o goleiro visitante fez a defesa em tentativa de Carlos Alberto.
O panorama da partida mudou logo no primeiro minuto da etapa final. Mateusinho mandou na direção da meta, a zaga visitante vacilou, e Alisson Safira aproveitou para empurrar para o fundo das redes. Após análise para ver se havia impedimento do lateral-direito ou toque de mão do atacante, a arbitragem confirmou o gol depois de cerca de três minutos.
Os mandantes continuaram em cima e quase ampliaram, mas pararam cinco vezes no goleiro Paulo Vitor, em finalizações de Alejandro Martínez (duas vezes), Carlos Alberto, Calebe e Alisson Safira.
Depois de tanto desperdiçar chances, o Cuiabá foi punido com o empate quase nos acréscimos. Lelê girou bem e finalizou para boa defesa de Guilherme Nogueira. Mas Federico Martínez, bem posicionado, apareceu para pegar o rebote e deixar tudo igual.
Pela 24ª rodada da Série B, o Atlético-GO recebe o Amazonas às 16h do próximo domingo, em Goiânia (GO), no Antônio Accioly, enquanto o Cuiabá visita a Ferroviária, às 21h30 da segunda-feira (1º), na Fonte Luminosa, em Araraquara.
FICHA TÉCNICA
CUIABÁ 2 X 2 ATLÉTICO-GO
CUIABÁ - Guilherme Nogueira; Mateusinho (Nino Paraíba), Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Calebe, Denilson (Guilherme Mariano) e Lucas Mineiro (De Luca); Carlos Alberto (Juan Christian), Alisson Safira (Pasadore) e Alejandro Martínez. Técnico: Eduardo Barros.
ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Dudu (Valdir Júnior), Alix Vinícius (Kauan), Adriano Martins e Guilherme Romão; Wallace, Ham (Yuri) e Robert Santos; Radsley (Federico Martínez), Lelê e Jean Dias (Kelvin). Técnico: Rafael Lacerda.
GOLS - Dudu, aos 13, e Bruno Alves, aos 18 minutos do primeiro tempo; Alisson Safira, aos 2, e Federico Martinez, aos 44 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Mateusinho, Lucas Mineiro e Alisson Safira (Cuiabá); Alix Vinicius, Jean Dias e Lelê (Atlético-GO).
ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).