Cuiabá sofre gol no fim e fica no empate contra o Atlético-GO pela Série B

24/08/2025 22h34

Em duelo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá empatou com o Atlético-GO por 2 a 2, neste domingo, em partida disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Bruno Alves e Alisson Safira marcaram para os mandantes, enquanto Dudu e Martínez fizeram os gols dos visitantes.

Com o resultado, o Cuiabá perdeu a chance de encostar no G4. A equipe alcançou a oitava posição, com 33 pontos, três a menos que o Criciúma, primeiro time do G4. O Atlético-GO segue em 14º lugar, com 28.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 24ª rodada da Série B. Na próxima segunda-feira (01/09), às 21h30 (de Brasília), o Cuiabá visita a Ferroviária na Fonte Luminosa. Já o Atlético-GO recebe o Amazonas neste domingo, às 16h, no Antônio Accioly.

Os gols do jogo

A partida começou movimentada. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o Atlético-GO abriu o placar. Jean Dias lançou Guilherme Romão, que cruzou rasteiro para Dudu marcar. Cinco minutos depois, o Cuiabá empatou: em escanteio cobrado por Matheusinho, Lucas Mineiro cabeceou, o goleiro Paulo Vítor defendeu, e no rebote, Bruno Alves mandou para as redes.

O segundo tempo manteve o ritmo intenso na Arena Pantanal. Com um minuto, Calebe lançou Matheusinho, que ajeitou para Alisson Safira virar o jogo. O Cuiabá seguiu pressionando, mas não conseguiu ampliar. Aos 44, Lelê arriscou de longe, Guilherme Nogueira espalmou, e Federico Martínez aproveitou o rebote para empatar e garantir um ponto para o Atlético-GO.

