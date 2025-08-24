Cruzeiro bate Palmeiras de virada e vai a final até com derrota em casa
O Cruzeiro venceu de virada o Palmeiras por 3 a 1, hoje, na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Letícia, Vanessinha e Gaby Soares marcaram para as Cabulosas, enquanto Andressinha fez o gol das Palestrinas.
A partida de volta acontece no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília), na casa do Cruzeiro.
O jogo
O Palmeiras abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Após falta cometida por Vitória Calhau em Ingryd Lima, que rendeu cartão amarelo para a cruzeirense, Andressinha cobrou com precisão por cima da barreira e balançou a rede.
O Cruzeiro reagiu na etapa final. Logo aos quatro minutos, Byanca Brasil fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Letícia, que completou de primeira para empatar o duelo.
O Palmeiras chegou a criar duas boas oportunidades após o empate, mas não aproveitou. E as Cabulosas viraram logo depois, aos nove minutos, com Vanessinha. Isabela lançou do campo de defesa, e a camisa 7 colocou a bola no fundo da rede para fazer 2 a 1.
Aos 15 minutos, saiu o terceiro: novamente com participação decisiva de Byanca Brasil, que fez o cruzamento para Gaby Soares dominar no peito e bater forte, ampliando a vantagem celeste.
O Palmeiras ainda teve chances de diminuir nos minutos finais, mas não conseguiu converter.