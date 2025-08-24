Crespo valoriza boa fase do São Paulo e fala sobre susto com Marcos Antônio: "Que não seja nada"

Hernán Crespo era só sorrisos após a vitória de 2 a 0 do São Paulo sobre o Atlético-MG, neste domingo, no Morumbis. O treinador comemorou o bom momento do time, que completou oito jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, e também falou sobre a situação de Marcos Antônio.

O meio-campista deixou a partida ainda no primeiro tempo com dores na posterior da coxa esquerda. Crespo disse que a substituição foi por preocupação e elogiou o jogador, que estava na pré-lista da Seleção Brasileira e vivia expectativa de ser convocado por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira.

Crespo torce para que tudo não passe de um susto. Marcos Antônio será submetido a exames nesta segunda para entender a gravidade do problema.

"É claro que é um motivo de orgulho para o Marcos Antônio. Estamos falando da Seleção Brasileira. Ele está jogando em um ótimo nível, merece. Hoje saiu por precaução, espero que não seja nada", afirmou o técnico argentino.

Crespo prefere não lamentar as ausências e sim celebrar a boa fase do São Paulo. Ele brincou dizendo que "tudo está dando certo" e valorizou o comprometimento do elenco, sobretudo depois de um jogo desgastante pela Libertadores.

"Temos que valorizar os que jogaram hoje, depois de um jogo difícil pela Libertadores. É muito desgastante, tenho que parabenizar os atletas. Não é fácil recarregar as baterias e estar bem, com essa agressividade, essa coragem", declarou o comandante.

"É um momento bom, legal. Tudo dá certo. Tem um comprometimento grande dos atletas. O elenco tem fome. Temos que continuar nesse caminho, com pés no chão. Acho que vamos ter muitas possibilidades e coisas boas", acrescentou.

O próximo compromisso do São Paulo será daqui a uma semana. No sábado, o time vai até Belo Horizonte para enfrentar o vice-líder Cruzeiro, no Mineirão. O embate, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, está agendado para as 21h (de Brasília).

Com a vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, o Tricolor se manteve colado no G6. A equipe está na sétima posição, com 32 pontos, mesma pontuação do sexto colocado Mirassol.