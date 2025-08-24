Crespo faz duas mudanças no São Paulo para pegar o Atlético-MG; veja escalações

O São Paulo está definido para o jogo deste domingo, contra o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo fez duas mudanças em relação à equipe que enfrentou o Atlético Nacional na última terça-feira.

O meio-campista Rodriguinho e o atacante Luciano perderam a vaga para Pablo Maia e Ferreirinha, respectivamente. O zagueiro Arboleda e o lateral Wendell evoluíram em suas recuperações ao longo desta semana, mas ainda não ficam à disposição. O atacante Lucas, por sua vez, não aparece sequer no banco de reservas.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Ferreirinha e André Silva.

O Tricolor está escalado! São Paulo x Atlético-MG

?? MorumBIS

? 20h30

? Brasileirão ? Premiere

São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 24, 2025

O Tricolor chega para o confronto embalado pela classificação às quartas de final da Libertadores. Além disso, o time paulista não é derrotado no Brasileirão há sete partidas.

A equipe engrenou após a chegada de Crespo e ocupa oitava posição da tabela, com 29 pontos. Se vencer, pode entrar no G6 da Série A.

O Atlético-MG, por sua vez, também vem de classificação sobre o Godoy Cruz na Copa Sul-Americana, mas busca uma reação no Brasileiro. O Galo está há duas rodadas sem vencer e caiu para o 11º lugar, com 24 pontos.

O time de Cuca vai a campo com: Everson; Gabriel Menino, Vitor Hugo, Ivan Román e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco e Igor Gomes; Reinier, Júnior Santos e Rony.

GALO ESCALADO! Veja a nossa escalação para enfrentar o São Paulo, no Morumbis, pela 21ª rodada do Brasileiro! Atlético (@Atletico) August 24, 2025

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h30 (de Brasília), no gramado do Morumbis. Lucas Casagrande (PR) apita o duelo, sendo auxiliado pelos assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) comanda o VAR.