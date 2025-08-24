Corinthians: Vitinho tem evolução física, mas previsão 100% só em setembro

Único reforço do Corinthians nesta janela de transferências, Vitinho evolui semana a semana nos treinamentos, mas ainda não está em plena forma física.

Em busca do ritmo ideal para Vitinho

Nesta semana livre de jogos, o atacante participou normalmente das atividades no CT Joaquim Grava, embora em alguns dias tenha deixado o campo minutos antes do encerramento ou precisado de trabalhos físicos complementares.

O UOL apurou que o jogador só deve alcançar 100% de sua condição física em meados de setembro, já que necessita de tempo para recuperar ritmo de jogo após o período inativo. O ponta deixou o futebol saudita, onde defendia o Al-Ettifaq, e ficou alguns meses livres no mercado.

De acordo com o colunista Samir Carvalho, houve um atraso na recuperação do atleta, especialmente pela decisão de Dorival Júnior de relacioná-lo para o jogo contra o Bahia, no último fim de semana.

Assim, a expectativa é de que o meia ganhe mais espaço gradualmente, mas sua melhor versão só deverá ser vista dentro de algumas semanas.

O Dorival errou contra o Bahia. Não era para ter relacionado o Vitinho. O planejamento inicial não era para ele ir para o jogo - e isso muda com a cirurgia do Yuri Alberto. Mas, com o Yuri Alberto, eles sabiam que perderiam três dias de trabalho do Vitinho, para a recuperação, se colocassem para jogar. E sem estar 100%, o que o Vitinho ia acrescentar no jogo contra o Bahia?

Samir Carvalho, na Live do Timão

Vitinho estará no banco de reservas do Timão neste domingo, contra o Vasco, às 16h (de Brasília), em São Januário. As equipes entram em campo pela 21ª rodada do Brasileirão.