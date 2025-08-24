Topo

Esporte

Corinthians vence o São Paulo e larga em vantagem por uma vaga na final do Brasileiro feminino

24/08/2025 12h32

O Corinthians venceu o São Paulo, neste domingo, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino e largou em vantagem por uma vaga na final, na Arena Mercado Livre Pacaembu. O Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jaqueline e Dayana Rodríguez.

Com o resultado, As Brabas podem perder por até um gol de diferença no jogo de volta e ainda avançar à decisão pelo sexto ano seguido. Por outro lado, o São Paulo precisa vencer por três de diferença para garantir vaga na final. Uma vitória por dois gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Na outra semifinal, o Cruzeiro bateu o Palmeiras por 3 a 1, também neste domingo, na Arena Barueri.

Em 2025, o Corinthians busca o sétimo título do Campeonato Brasileiro feminino e o hexacampeonato consecutivo. O Tricolor, vice-campeão no ano passado, mira uma conquista inédita para a história do clube.

O jogo de volta da semifinal do Brasileirão feminino, com mando do Corinthians, acontece no próximo domingo, novamente às 10h30 (de Brasília). O palco da partida ainda não foi definido.

O Corinthians abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Gi Fernandes recebeu na ponta direita e cruzou na medida para Jaqueline, que subiu sozinha e cabeceou para o fundo das redes.

No segundo tempo, Jaqueline avançou pelo lado direito e levantou a bola na área. Vic Albuquerque finalizou errado e a bola sobrou para Dayana Rodríguez. A venezuelana bateu de primeira e marcou o segundo do Corinthians, aos 30 minutos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Dayana Rodríguez minimiza vantagem do Corinthians sobre o São Paulo: " 2 a 0 não é nada"

Cruzeiro bate Palmeiras de virada e vai a final até com derrota em casa

Johnny Walker celebra retorno triunfal no UFC Xangai após período de inatividade

Corinthians vence o São Paulo e larga em vantagem por uma vaga na final do Brasileiro feminino

Corinthians bate São Paulo com 'lei da ex' e fica perto de 9ª final seguida

Veja as contas de como Alcaraz pode desbancar Sinner e sair do US Open como nº 1 do mundo

Vôlei: Rosamaria elogia França e celebra virada após estrear no Mundial

US Open começa mais cedo que o normal no ensolarado Flushing Meadows

Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei

No tie-break, Brasil vira sobre a França e conquista vaga nas oitavas do Mundial de vôlei feminino

Vôlei: Brasil consegue virada, bate a França e encaminha vaga nas 8ªs