Corinthians vence o São Paulo e larga em vantagem por uma vaga na final do Brasileiro feminino

O Corinthians venceu o São Paulo, neste domingo, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino e largou em vantagem por uma vaga na final, na Arena Mercado Livre Pacaembu. O Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jaqueline e Dayana Rodríguez.

Com o resultado, As Brabas podem perder por até um gol de diferença no jogo de volta e ainda avançar à decisão pelo sexto ano seguido. Por outro lado, o São Paulo precisa vencer por três de diferença para garantir vaga na final. Uma vitória por dois gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Na outra semifinal, o Cruzeiro bateu o Palmeiras por 3 a 1, também neste domingo, na Arena Barueri.

Em 2025, o Corinthians busca o sétimo título do Campeonato Brasileiro feminino e o hexacampeonato consecutivo. O Tricolor, vice-campeão no ano passado, mira uma conquista inédita para a história do clube.

O jogo de volta da semifinal do Brasileirão feminino, com mando do Corinthians, acontece no próximo domingo, novamente às 10h30 (de Brasília). O palco da partida ainda não foi definido.

FIIIIIM DE JOGO! São Paulo 0 x 2 Corinthians. Gols: Jaqueline e Day Rodríguez

Corinthians, 24 de agosto de 2025

O Corinthians abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Gi Fernandes recebeu na ponta direita e cruzou na medida para Jaqueline, que subiu sozinha e cabeceou para o fundo das redes.

No segundo tempo, Jaqueline avançou pelo lado direito e levantou a bola na área. Vic Albuquerque finalizou errado e a bola sobrou para Dayana Rodríguez. A venezuelana bateu de primeira e marcou o segundo do Corinthians, aos 30 minutos.