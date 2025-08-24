Dorival exalta Gui Negão e pede 'paz' ao Corinthians após eleições

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Vasco no Brasileirão, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, elogiou a evolução do jovem Gui Negão e pediu "paz" ao clube depois das eleições serem concretizadas.

O que aconteceu

O treinador exaltou o desempenho do jogador durante os treinamentos e pediu que o atleta "mantenha os pés no chão". O centroavante foi autor do segundo gol da equipe alvinegra neste sábado, além de ter marcado no último embate, na derrota para o Bahia.

(Gui Negão) Vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma condição importante que nós não tínhamos, uma característica um pouco diferente, principalmente do Yuri, que ocupa a função. Vem aproveitando muito bem as oportunidades, evoluindo, crescendo, é isso que nós queremos. Só espero que continue com os pés no chão, trabalhando com tranquilidade e buscando a cada jogo ser um pouco melhor. Dorival Júnior

Dorival falou ainda sobre blindar o elenco durante os conflitos extracampo enfrentados pelo clube, e torce para que, após eleições, o Corinthians esteja livre para crescer dentro de campo.

A partir de um instante que nós percebemos que estava envolvendo e de repente interferindo no dia a dia do centro de treinamento, nós com o Fabinho procuramos neutralizar todas as situações possíveis Teremos aí três candidatos que definam aquilo que é melhor e que o Corinthians acima de tudo tenha paz para a gente poder trabalhar sem problema.

"Eu dou o meu melhor, acredito muito no meu trabalho e é natural que a avaliação aconteça de cada um, da forma como eles estejam vendo", disse Dorival, sobre possíveis discordâncias de candidatos com seu trabalho. "Nós estamos lá dentro fazendo o nosso melhor pelo Corinthians e eu não quero atrapalhar a vida de ninguém jamais, mas estou me doando bastante para que a gente possa recuperar toda essa condição".

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil, no primeiro encontro contra o Athletico. O primeiro duelo será na Ligga Arena, no gramado sintético, às 21h30 (de Brasília).

O que mais disse Dorival na coletiva

Félix Torres: O Félix voltou a trabalhar nesse setor (lateral), nós temos que valorizar, acima de tudo, a intenção dele de se dispor como um zagueiro a trabalhar por um setor que nós tínhamos uma carência. Um detalhe ou outro acontece, não é culpa, não temos que creditar a culpa em cima dele, ao contrário, ele entrou, por sinal entrou muito bem anulando várias jogadas de um atleta perigoso pelo setor, houve ali uma combinação da equipe adversária, eles acharam o segundo gol, mas de um modo geral eu fiquei satisfeito porque eu acho que ele pode ainda evoluir muito nessa função, fez jogos importantes para a gente jogando nessa condição e é um garoto que merece muito respeito e consideração.

Gols sofridos pelo Corinthians: "O Corinthians não é a segunda equipe do campeonato com posse de bola por um acaso, é porque pra você ter posse de bola você tem que ter organização, você tem que ser uma equipe que tenha, naturalmente, um sistema e que desenvolva esse sistema em cima de uma possível organização. E isso o Corinthians apresenta, me estranha, às vezes, a nossa pontuação, porque nós temos tomado alguns gols específicos, não são gols de envolvimento das equipes adversárias, ao contrário, são gols de detalhes. São detalhes que têm nos tirado uma possibilidade real de uma melhor condição na própria tabela de classificação. Detalhes pequenos, técnicos, mínimos, às vezes, nos tiram possibilidades reais. É preocupante, sim, e nós temos que dar uma atenção ainda maior.