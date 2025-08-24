Corinthians tenta bater Vasco para não ver o rebaixamento de perto

A sensação de que as coisas iriam melhorar após eliminar o rival Palmeiras na Copa do Brasil passou rápido. O Corinthians perdeu os dois jogos seguintes ao Dérbi, para Bahia e Juventude, e chega agonizando a São Januário neste domingo, às 16 horas, para enfrentar o Vasco, pela 21ª rodada do Brasileirão. Uma derrota significa grande chance de ver a briga contra o rebaixamento cada vez mais de perto.

O time comandado por Dorival Júnior tem 22 pontos, em 14º lugar, três a mais que o Vasco, ocupante da 16ª colocação. Se vencer, o time carioca consegue a ultrapassagem pelo número de vitórias. Entre os dois, está o Santos, em 15º, com 21.

O Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, tem 19 pontos e pode ultrapassar vascaínos e santistas se conquistarem uma improvável vitória sobre o Flamengo. E não consegue passar o Corinthians porque tem cinco triunfos contra cinco da equipe paulista.

Um dia depois do embate em São Januário, na segunda, decisão importante sobre o futuro corintiano será tomada no Parque São Jorge, onde conselheiros escolhem entre Osmar Stábile, Roque Citadini e André Castro para cumprir mandato-tampão na presidência. Eles concorrem à cadeira que foi de Augusto Melo, destituído após ter impeachment referendado no dia 9 de agosto.

A turbulência política do clube chegou ao CT Joaquim Grava, como deixou claro o meia Rodrigo Garro após a derrota por 2 a 1 para o Bahia na Neo Química Arena.

"O Corinthians é isso, é tomar porrada agora porque as coisas não estão saindo e trabalhar para que todo o clube, não só os jogadores, mas que o clube faça a coisa certa, para que para as coisas aconteçam também dentro de campo. O futebol é dentro e também fora de campo", disse.

Cheio de desfalques, Dorival deve escalar novamente um ataque com os pratas da casa Kayke e Gui Negão, mesmo com Romero de volta após cumprir suspensão. O reforço Vitinho, que estreou contra o Bahia, continua fora das condições físicas ideais.

No departamento médico, estão alguns dos principais jogadores do elenco: Memphis Depay, Yuri Alberto, José Martínez e André Carrillo, além do menos prestigiado lateral Hugo.

Do outro lado, o Vasco vem desanimado depois de perder por 2 a 0 para o Juventude. Assim como o Corinthians teve o momento de euforia apagado depois do Dérbi, o time de Fernando Diniz animou os torcedores com um inesquecível 6 a 0 sobre o Santos antes de sucumbir no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Para enfrentar os corintianos, Diniz conta com alguns retornos. Jair está de volta após cumprir suspensão e Paulo Henrique está recuperado depois de ser baixa por indisposição. O atacante colombiano Andrés Gómez, contratado recentemente por empréstimo junto ao Rennes, da França, fica no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X CORINTHIANS

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles, Maycon (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).