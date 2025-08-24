Topo

Corinthians reencontra dois Filhos do Terrão contra o Vasco; veja quem são

24/08/2025 07h00

O Corinthians terá pela frente, neste domingo, um reencontro especial no duelo diante do Vasco, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida em São Januário, marcada para às 16h (de Brasília), colocará o Timão frente a frente com dois jogadores revelados em suas categorias de base: o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante Adson.

Piton foi formado no Terrão e subiu ao elenco profissional em 2020. Embora tenha acumulado boas atuações, nunca conseguiu se firmar como titular absoluto no Corinthians.

Em sua passagem, disputou 108 jogos, marcou dois gols e distribuiu 11 assistências, mas não conquistou títulos. No Vasco desde 2023, o defensor ganhou status de peça fundamental: já soma 141 partidas, com seis gols e 24 assistências, e é considerado titular indiscutível.


Adson também é cria do clube do Parque São Jorge e teve sua primeira oportunidade no profissional em 2021. Com a camisa corintiana, disputou 114 jogos e balançou as redes 14 vezes. Seu ano mais regular foi em 2022, quando esteve em campo em 49 ocasiões.

Em 2023, o atacante deixou o Timão para atuar no Nantes, da França, antes de retornar ao futebol brasileiro para reforçar o Vasco.

Enquanto o Corinthians busca reação no Brasileirão para se afastar da zona de rebaixamento, Piton e Adson tentam contribuir para que o time carioca siga em recuperação na competição. O reencontro promete trazer à tona memórias recentes da Fiel com dois jogadores formados no clube.

