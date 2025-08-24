Corinthians busca repetir feito contra o Vasco sem protagonistas do 1º turno

O Corinthians volta a enfrentar o Vasco neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado pela má fase e ameaçado pela zona de rebaixamento, o Timão tenta repetir o desempenho do primeiro turno, quando venceu os cariocas por 3 a 0, na Neo Química Arena. O desafio, no entanto, será superar a ausência de seus principais protagonistas naquela vitória: Memphis Depay e Yuri Alberto.

Memória do primeiro turno

Na ocasião, pela 2ª rodada, o Corinthians embalou sua primeira vitória no Brasileirão de 2025 com grande atuação ofensiva. Logo aos 12 minutos, Carillo recebeu na direita e encontrou Memphis, que de peito ajeitou para Yuri bater de primeira e abrir o placar. Pouco depois, aos 26, a parceria se inverteu: Yuri partiu em velocidade, cortou para o meio e deixou o holandês cara a cara com Léo Jardim. Com categoria, Memphis encobriu o goleiro para ampliar a vantagem.

No segundo tempo, o Timão seguiu em cima e balançou as redes outras duas vezes, mas o VAR anulou os lances: primeiro, em finalização de Bidu após tabela com Memphis; depois, em gol do próprio camisa 10, que girou em cima da marcação antes de marcar ? mas estava impedido. O golpe final veio aos 45 minutos, quando João Victor, zagueiro do Vasco, tentou cortar cruzamento de Romero e marcou contra.

Situação atual

Pouco mais de quatro meses depois, o cenário é diferente. Memphis sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e segue em tratamento. Yuri, por sua vez, passou por cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal e também está fora. Os dois, responsáveis diretos pela vitória no primeiro turno, deixam um vazio no setor ofensivo do Timão, que tenta encontrar alternativas com nomes como Gui Negão, Kayke, Romero e Talles Magno.

Sem vencer há seis rodadas, o Corinthians soma apenas 22 pontos e ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, três a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z4. A vitória em São Januário é considerada vital não apenas para afastar o risco imediato de queda, mas também para recuperar a confiança de uma equipe em crise dentro e fora de campo.