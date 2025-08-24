Topo

Esporte

Corinthians busca repetir feito contra o Vasco sem protagonistas do 1º turno

24/08/2025 05h00

O Corinthians volta a enfrentar o Vasco neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado pela má fase e ameaçado pela zona de rebaixamento, o Timão tenta repetir o desempenho do primeiro turno, quando venceu os cariocas por 3 a 0, na Neo Química Arena. O desafio, no entanto, será superar a ausência de seus principais protagonistas naquela vitória: Memphis Depay e Yuri Alberto.

Memória do primeiro turno

Na ocasião, pela 2ª rodada, o Corinthians embalou sua primeira vitória no Brasileirão de 2025 com grande atuação ofensiva. Logo aos 12 minutos, Carillo recebeu na direita e encontrou Memphis, que de peito ajeitou para Yuri bater de primeira e abrir o placar. Pouco depois, aos 26, a parceria se inverteu: Yuri partiu em velocidade, cortou para o meio e deixou o holandês cara a cara com Léo Jardim. Com categoria, Memphis encobriu o goleiro para ampliar a vantagem.

No segundo tempo, o Timão seguiu em cima e balançou as redes outras duas vezes, mas o VAR anulou os lances: primeiro, em finalização de Bidu após tabela com Memphis; depois, em gol do próprio camisa 10, que girou em cima da marcação antes de marcar ? mas estava impedido. O golpe final veio aos 45 minutos, quando João Victor, zagueiro do Vasco, tentou cortar cruzamento de Romero e marcou contra.

Situação atual

Pouco mais de quatro meses depois, o cenário é diferente. Memphis sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e segue em tratamento. Yuri, por sua vez, passou por cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal e também está fora. Os dois, responsáveis diretos pela vitória no primeiro turno, deixam um vazio no setor ofensivo do Timão, que tenta encontrar alternativas com nomes como Gui Negão, Kayke, Romero e Talles Magno.

Sem vencer há seis rodadas, o Corinthians soma apenas 22 pontos e ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, três a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z4. A vitória em São Januário é considerada vital não apenas para afastar o risco imediato de queda, mas também para recuperar a confiança de uma equipe em crise dentro e fora de campo.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Lucas vive a expectativa de voltar a ser titular do São Paulo após lesão

Jejum do Vasco em casa pelo Brasileiro pode ser caminho para Corinthians se afastar do Z4

Palmeiras x Sport: veja onde assistir ao duelo pela 21ª rodada do Brasileirão

Santos também teve interino em último jogo na Fonte Nova; relembre

Botafogo joga em Caxias pela reabilitação e contra tabu antes de pegar Vasco na Copa do Brasil

Yago Dora: do sonho no futebol ao favoritismo no WSL Finals em Fiji

Sem Neymar, Santos tenta afugentar repeteco de campanha do rebaixamento

Seleção tem 1ª convocação com 'cara' de Ancelotti em testes para a Copa

Corinthians pode fechar rodada com 'aproveitamento de Z4'; entenda o motivo

A brasileira que se sentiu em casa, mas foi rival no Mundial de ginástica

Vasco x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão